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Кайли Дженнер раскритиковали за вечеринку в костюмах из известного сериала

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Самая молодая миллиардерша нарвалась на критику из-за "Рассказа служанки".

Кайли Дженнер раскритиковали за вечеринку в костюмах из известного сериала
Кайли Дженнер раскритиковали за вечеринку в костюмах из известного сериала
instagram.com/kyliejenner

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Американская бизнесвумен, модель, участница реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер нарвалась на критику в Сети за использование образов из популярного сериала. Дело в том, что в минувшие выходные Кайли отправилась на день рождения своей подруги Анастасии Караниколау - вечеринка была костюмированной. Так обе  девушки появились в нарядах в стилистике “Рассказа служанки“ (Handmaid's Tale). Такой дресс-код ввели и для других гостей - они должны были надеть красные платья и белые головные уборы, которые носят героини сериала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kylie and her bestie/assistant @victoriavillarroel

Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

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Записи и фото с вечеринки появились в соцсетях - и тут же нарвались на критику. Поскольку в сериале идет речь о вымышленном государстве Галаад, где унижают и порабощают женщин - то защитницы женских прав отметили, что поведение Кайли и ее подруг было неуместным. Еще более странной вечеринку сочли потому, что сейчас, по словам подписчиц Кайли, в США активно принимаются законы, ограничивающие репродуктивные права женщин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kylie and Sofia

Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

Кайли Дженнер не поняла“ Рассказ служанки “, если она устраивает тематическую вечеринку в стиле этого сериала, - написали пользователи сети Twitter.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер с сестрой Хлое выпустят новую линию косметики.

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Теги: Кайли Дженнер, феминизм, рассказ служанки
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Источник: Ivona bigmir)net

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