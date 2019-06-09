Самая молодая миллиардерша нарвалась на критику из-за "Рассказа служанки".

Кайли Дженнер раскритиковали за вечеринку в костюмах из известного сериала instagram.com/kyliejenner

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Американская бизнесвумен, модель, участница реалити-шоу 21-летняя Кайли Дженнер нарвалась на критику в Сети за использование образов из популярного сериала. Дело в том, что в минувшие выходные Кайли отправилась на день рождения своей подруги Анастасии Караниколау - вечеринка была костюмированной. Так обе девушки появились в нарядах в стилистике “Рассказа служанки“ (Handmaid's Tale). Такой дресс-код ввели и для других гостей - они должны были надеть красные платья и белые головные уборы, которые носят героини сериала.

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Записи и фото с вечеринки появились в соцсетях - и тут же нарвались на критику. Поскольку в сериале идет речь о вымышленном государстве Галаад, где унижают и порабощают женщин - то защитницы женских прав отметили, что поведение Кайли и ее подруг было неуместным. Еще более странной вечеринку сочли потому, что сейчас, по словам подписчиц Кайли, в США активно принимаются законы, ограничивающие репродуктивные права женщин.

Кайли Дженнер не поняла“ Рассказ служанки “, если она устраивает тематическую вечеринку в стиле этого сериала, - написали пользователи сети Twitter.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер с сестрой Хлое выпустят новую линию косметики.