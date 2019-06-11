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Тина Кунаки впервые после родов показала пляжное фото

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Жена Венсана Касселя опубликовала фото в купальнике.
Тина Кунаки впервые после родов показала пляжное фото
Тина Кунаки впервые после родов показала пляжное фото
instagram.com/tinakunakey

Известная модель и супруга французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки впервые после родов поделилась снимком с отдыха на пляже. Всего два месяца назад  знаменитость родила дочь Амазони.

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На своей странице в Instagram молодая мама продемонстрировала, как сейчас выглядит ее фигура в купальнике. На свежем кадре Тина запечатлена в белом бикини, лежа на шезлонге. Свой пляжный образ модель дополнила золотой подвеской с изумрудным камнем. 

Новую публикацию Кунаки решила оставить без подписи. Отметим, что одним из первым фото 22-летней Тины прокомментировал ее муж, 52-летний  Венсан Кассель. Он оставил кучу эмоджи в виде сердечек.

Напомним, ранее Тина Кунаки и Венсан Кассель засветились на прогулке с маленькой дочкой.

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Теги: Тина Кунаки, Венсан Кассель
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.06.2019, 10:48
Оценка:  0
pусский
Насрать на пляжное фото! Пусть покажет куньку после родов, бля! Хочу драчить!
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