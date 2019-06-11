Певица позировала в леопардовом наряде и парике.

MARUV засветилась в Италии на шикарной тачке instagram.com/maruvofficial/

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Эпатажная украинская певица MARUV, которая недавно выступила на вручении российской премии МУЗ-тв, похвасталась шикарной машиной. В Инстаграм артистка выставила яркий снимок из итальянского Бавено. На фото MARUV позирует около красного кабриолета. На артистке желтая блуза с леопардовым принтом и короткая кожаная юбка, образ дополнил сценический парик с косицами - в стиле Дейенерис Таргариен из “Игры престолов“.

Italian girl 👧, - написала артистка.

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Поклонники певицы похвалили снимок и отметили, что кроссовки MARUV идут под новый автомобиль.

Непривычно видеть фото,где Аня обычная 😂😂

#дорогобагато

Голова не чешется от этого парика уже?! 😂 прошу комментаторов не набрасываться) это шутка минутка 😁

Правильно, тачку надо под кросы покупать❤️😍🔥😂

По нашим бы дорогам...с латексным декольте...😂

Большая молодец, мало кому удаётся достичь такого успеха!!!👏👏👏

Кросы под цвет авто! 😉 Тачка крутая, Аня шикарная 👌💃 и кросы зашибенные💥 все шикардос🔥🖤

Мне кажется с такими волосами вам намного лучше ,чем с короткими 💃 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV рассказала, как родители относятся к ее образу.