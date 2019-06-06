Супермодель Алессандра Амбросио выставила соблазнительные фото в купальнике
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Супермодель 38-летняя бразильянка Алессандра Амбросио, которая часто выкладывает снимки, демонстрирующие ее безупречную фигуру, похвасталась яркими фото новой рекламной компании. В Инстаграм модель выставила фото в ярких купальниках обожает щеголять своей фигурой и часто публикует откровенные пляжные снимки. Они сделаны для рекламной кампании коллекции Gal Floripa.
Кадры получились яркими и необычными - позирует Алессандра в воде на фоне заката.
Фигура Алессандры - действительно безупречна. Поговаривают, что мать дфоих детей прибегала к услугам пластического хирурга. Однако грудь модель не увеличивала.
Ранее мы писали, что 67-летняя мать Наоми Кэмпбелл позировала в рекламе купальников.
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