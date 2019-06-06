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Хлои Кардашьян в розовом латексном комбинезоне оседлала байк

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Модель позировала для рекламной компании бренда косметики.

Хлои Кардашьян в розовом латексном комбинезоне оседлала байк
Хлои Кардашьян в розовом латексном комбинезоне оседлала байк
instagram.com/khloekardashian

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Участница реалити-шоу, модель и одна из пяти сестер семейсвта Кардашьян-Дженнер - 34-летняя Хлои поразила эффектным образом. В Инстаграм девушка выставила соблазнительное фото в розовом комбинезоне из латекса - верхом на байке. Подпись к снимку свидетельствует, что это часть рекламной компании новой марки косметики, которую Хлои будет выпускать вместе с сестрой Кайли Дженнер.

Я так взволнована своей коллаборацией с Kylie @kyliecosmetics !! ЗАПУСК ТРЕТИЙ KoKo Kollection “14 июня“ - написала Хлои.

Также Хлои добавила фото продукции новой торговой марки, а также общее фото с сестрой-миллиардершей Кайли Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Round 3 ✨ JUNE 14th

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

Ранее мы писали, что Ирина Шейк показала, как проводит отпуск после расставания с Брэдли Купером.

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Теги: Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян
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Источник: ivona bigmir)net

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