Модель позировала для рекламной компании бренда косметики.

Хлои Кардашьян в розовом латексном комбинезоне оседлала байк instagram.com/khloekardashian

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Участница реалити-шоу, модель и одна из пяти сестер семейсвта Кардашьян-Дженнер - 34-летняя Хлои поразила эффектным образом. В Инстаграм девушка выставила соблазнительное фото в розовом комбинезоне из латекса - верхом на байке. Подпись к снимку свидетельствует, что это часть рекламной компании новой марки косметики, которую Хлои будет выпускать вместе с сестрой Кайли Дженнер.

Я так взволнована своей коллаборацией с Kylie @kyliecosmetics !! ЗАПУСК ТРЕТИЙ KoKo Kollection “14 июня“ - написала Хлои.

Также Хлои добавила фото продукции новой торговой марки, а также общее фото с сестрой-миллиардершей Кайли Дженнер.

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