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"Какая красивая": Ольга Горбачева показала, как выглядит без макияжа

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Украинская певица Ольга Горбачева похвасталась естественной красотой.
"Какая красивая": Ольга Горбачева показала, как выглядит без макияжа
"Какая красивая": Ольга Горбачева показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/gorbachovaolga

Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева часто делиться с поклонниками своими философскими мыслями и яркими снимками.

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Так, недавно артистка решила продемонстрировать фанам лицо без макияжа. На своей странице в Instagram Ольга опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черном сарафане и с букетом синих незабудок в руках. На свежем кадре 37-летняя исполнительница предстала без косметики.

В подписи к нежному снимку певица рассказала подписчикам, что символизирует незабудка.

“Цветок Голубого Луча - помогает через горловую чакру устанавливать божественную любовь. Название растения “незабудка“ говорит само за себя - “не забывай“. Сказки и легенды народов мира содержат один и тот же смысл о том, что цветок незабудки символизирует возвращение домой. На человеческом уровне это возвращение в родной дом, семьи, в родной край, но в духовном смысле это возвращение Домой к Богу!“ - написала под фото Горбачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветок Голубого Луча - помогает через горловую чакру устанавливать божественную любовь. Название растения «незабудка» говорит само за себя - «не забывай». Сказки и легенды народов мира содержат один и тот же смысл о том, что цветок незабудки символизирует возвращение домой. На человеческом уровне это возвращение в родной дом, семьи, в родной край, но в духовном смысле это возвращение Домой к Богу! Больше о прекрасных цветках пишет @7zz_harmonyshop И не называет васильки незабудками🤣 Духи из аромамасел #муза для раскрытия чакры горла - там же💋 #7ЖизнейЖенщины

Допис, поширений OЛЬГА Горбачёва (@gorbachovaolga)

Поклонники Горбачевой засыпали ее комплиментами в комментариях под фото.

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“Какая вы красотка. Такая естественная, просто класс“, “Супер фото“, “Самые любимые цветы!)“, “Ольга, какая же вы красивая!!!“, “Красивая Прекрасная))“, “Как же вы похожи с мужем“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом.

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Теги: Ольга Горбачева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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