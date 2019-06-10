Украинская певица Ольга Горбачева похвасталась естественной красотой.

"Какая красивая": Ольга Горбачева показала, как выглядит без макияжа instagram.com/gorbachovaolga

Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева часто делиться с поклонниками своими философскими мыслями и яркими снимками.

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Так, недавно артистка решила продемонстрировать фанам лицо без макияжа. На своей странице в Instagram Ольга опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черном сарафане и с букетом синих незабудок в руках. На свежем кадре 37-летняя исполнительница предстала без косметики.

В подписи к нежному снимку певица рассказала подписчикам, что символизирует незабудка.

“Цветок Голубого Луча - помогает через горловую чакру устанавливать божественную любовь. Название растения “незабудка“ говорит само за себя - “не забывай“. Сказки и легенды народов мира содержат один и тот же смысл о том, что цветок незабудки символизирует возвращение домой. На человеческом уровне это возвращение в родной дом, семьи, в родной край, но в духовном смысле это возвращение Домой к Богу!“ - написала под фото Горбачева.

Поклонники Горбачевой засыпали ее комплиментами в комментариях под фото.

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“Какая вы красотка. Такая естественная, просто класс“, “Супер фото“, “Самые любимые цветы!)“, “Ольга, какая же вы красивая!!!“, “Красивая Прекрасная))“, “Как же вы похожи с мужем“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом.