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TAYANNA показала редкое фото с 6-летним сыном

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Украинская певица TAYANNA опубликовала семейное фото.
TAYANNA показала редкое фото с сыном
TAYANNA показала редкое фото с сыном
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская исполнительница Татьяна Решетняк, более известна как TAYANNA, часто делится в соцсети снимками с различных концертов и мероприятий. Но семейные кадры для аккаунта звезды - большая редкость.

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На днях артистка решила показать на своей странице в Instagram подросшего сына. Певица сделала коллаж с двух фото, на одном из них она позирует вместе с 6-летним Даниэлем, а на втором кадре мальчик запечатлен один. Снимки были сделаны во время совместной прогулки.

“Люблю його дуже“, - лаконично подписала семейный кадр исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю його дуже ❤️❤️❤️

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Напомним, ранее певица TAYANNA украсила обложку известного журнала.

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Теги: TAYANNA
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Источник: Ivona.bigmir.net

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