TAYANNA показала редкое фото с 6-летним сыном

Украинская певица TAYANNA опубликовала семейное фото.

Популярная украинская исполнительница Татьяна Решетняк, более известна как TAYANNA, часто делится в соцсети снимками с различных концертов и мероприятий. Но семейные кадры для аккаунта звезды - большая редкость.

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На днях артистка решила показать на своей странице в Instagram подросшего сына. Певица сделала коллаж с двух фото, на одном из них она позирует вместе с 6-летним Даниэлем, а на втором кадре мальчик запечатлен один. Снимки были сделаны во время совместной прогулки.

“Люблю його дуже“, - лаконично подписала семейный кадр исполнительница.

Напомним, ранее певица TAYANNA украсила обложку известного журнала.