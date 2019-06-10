"Ух, красотка": Леся Никитюк покорила Сеть кружевным платьем

Телеведущая Леся Никитюк показала еще один кадр со съемок "Кто сверху?".

Популярная украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк часто делится с подписчиками в ярких образах со съемок.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала новое фото, на котором предстала в необычном наряде. На свежем кадре Леся позирует в бежевом платье с белым кружевном. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру ведущей и зону декольте.

Свой образ Никитюк дополнила ожерельем, цепочкой, браслетом и наручными часами. Волосы Леси распущены, а на лице легкий макияж. В этом платье артистка появилась на съемках передачи “Кто сверху?“.

“К. Красиво. #лесяникитюк #хтозверху2019 #зйомки“, - лаконично подписала кадр Леся Никитюк.

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами в комментариях под публикацией.

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“Леся Іванівна, ви просто богиня!“, “Неймовірно красива“, “Леся Ивановна вы супер“, “Шикарная“, “Киса тебе очень идет такой образ! Дай Бог тебе оставаться такой как ты есть, и врагам на зло хорошеть каждый день на глазах! Очень тебя любим просто за то что ты несешь тепло и настроение каждый день от себя“, “Ух, красотка“, “От зараза, все гарнішає і гарнішає“, “Боже Леся яке декольте“, -

Напомним, ранее Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк.