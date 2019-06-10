"Нежно и чувственно": TARABAROVA очаровала Сеть исполнением колыбельной для сына

Певица TARABAROVA записала ролик, в котором исполнила колыбельную песню.

Популярная исполнительница Светлана Тарабарова, более известна как TARABAROVA, часто публикует различные снимки и видео с маленьким сыном Иваном. А также артистка не устает делиться советами с новоиспеченными и будущими мамами.

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Недавно на своей странице в Instagram решила показать, как поет для своего малыша колыбельную песню. Ролик был снят на терасе дома. Звездная мама на камеру исполняет композицию об обьятиях и при этом качает коляску, в которой лежит 9-месячный Иван.

В подписи к видео TARABAROVA рассказала, что приняла участие в флешмобе и предложила мамам-подписчицам присоединиться.

“Співаю Іванові колискову, тим самим приймаю участь у неймовірному флешмобі від @huggies.ua “заспівай колискову про обійми“. Та це не просто колискова. 1. Це реально працює - поки писала відео Іван заснув. 2. І найголовніше - це спосіб розказати всім вам, мої друзі - followers (знаю, серед вас є багато майбутніх мам та мам теперішніх ) про метод Мама - Кенгуру для передчасно народжених діток) Ефективний та природній, як мамині обійми допомагає дитині швидше пристосуватися до навколишнього світу. Долучайся до нашого корисного флешмобу і ти“, - написала певица.

Многим подписчикам понравилась колыбельная в исполнении Светланы. Они оставили множество восторженных комментариев под публикацией.

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“Це фантастично“, “Буду себе на ночь включать эту колыбельную, надеюсь поможет отлично засыпать и мне!)“, “Дуже гарно і неймовірно“, “Очень красивый голос!!!!!! А вы, как всегда, милая, красивая!!!!“, “Дуже ніжно і чуттєво“, “Ты прелесть)))обожаю Тебя)))Лисичка“, “Нежная и добрая мамочка. сыночку повезло)“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.