Кайли Дженнер снова немного пошалила.

Жаркие фото: Кайли Дженнер взорвала Сеть пикантными кадрами с велопрогулки instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша, младшая сестра знаменитой семьи Кардашьян - Кайли Дженнер, которая на днях показала, как развлекалась с девушками в бассейне, решила снова пошалить. На этот раз эпатажная красавица выставила пикантные кадры с велопрогулки с подругой Anastasia Karanikolaou. На них Кайли и ее спутница появляются в откровенных купальниках - и принимают не менее откровенные позы. За несколько часов снимки набрали 5,5 млн. лайков.

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