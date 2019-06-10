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Жаркие фото: Кайли Дженнер взорвала Сеть пикантными кадрами с велопрогулки

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Кайли Дженнер снова немного пошалила.

Жаркие фото: Кайли Дженнер взорвала Сеть пикантными кадрами с велопрогулки
Жаркие фото: Кайли Дженнер взорвала Сеть пикантными кадрами с велопрогулки
instagram.com/kyliejenner

Читай также: Кайли Дженнер похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Самая молодая миллиардерша, младшая сестра знаменитой семьи Кардашьян - Кайли Дженнер, которая на днях показала, как развлекалась с девушками в бассейне, решила снова пошалить. На этот раз эпатажная красавица выставила пикантные кадры с велопрогулки с подругой Anastasia Karanikolaou. На них Кайли и ее спутница появляются в откровенных купальниках - и принимают не менее откровенные позы. За несколько часов снимки набрали 5,5 млн. лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

out of office 💛🌴

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала лицо четвертого ребенка.

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Теги: Кайли Дженнер, откровенные наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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