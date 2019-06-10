Ани Лорак добавила видео празднования Дня рождения дочери.

"Кто это целует Каролину в макушку?": Фанаты перепутали гостя Ани Лорак с бывшим мужем instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая недавно разозлила Сеть слишком откровенным нарядом, снова привлекла себе внимание. В Инстаграм артистка выставила видео с празднования Дня рождения ее дочери Софии. После того, как девочка гасит свечи на торте, мужчина в белом, стоящий за ней, целует Лорак, а потом и саму именинницу.

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Фолловеры Лорак потерялись в догадках, кто этот молодой человек.

Не пойму, кто это Каролину целует в макушку?? - написали в Сети.

А кто же этот молодой человек, что с такой нежностью целует Софию и маму Каролину? ☺🙈🔥 - отметили поклонники.

Из предполагаемых вариантов сразу “всплыли“ Сергей Лазарев и бывший муж Лорак - Мурат Налчаджиоглу.

Это же папа Софии ! Видимо опять вместе? - предположили поклонники.

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Однако, фаны, которые лучше знают семейство Лорак - сразу же отметили, что мужчина, поцеловавший артистку и ее дочку - брат Каролины.

Брат Каролины видно как сильно любит Софию🤗 - отметили поклонники.

Брат Каролины хорош! С днем ​​рождения, дочка!☺ - написали в Сети.

Также “глазастые“ поклонники заметили, что на праздновании был сын Сергея Лазарева - 5-летний Никита.

Ранее мы писали, что бывший муж Ани Лорак поздравил дочку с Днем рождения.