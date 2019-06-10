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Ким Кардашьян впервые показала лицо четвертого ребенка

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Четвертый ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста родился 10 мая.
Ким Кардашьян впервые показала лицо четвертого ребенка
Ким Кардашьян впервые показала лицо четвертого ребенка
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян впервые показала поклонникам своего четвертого ребенка - сына Псалма, которого родила суррогатная мать.

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На своей странице в Instagram светская львица опубликовала трогательный снимок новорожденного малыша, которому 10 июня исполнился месяц.

Отметим, что Ким Кардашьян и Канье Уэст выбрали для сына необычное имя с религиозным подтекстом. Звездные родители назвали ребенка Псалмом. 

“Psalm Ye“, – коротко подписала снимок Ким Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm Ye

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала архивный кадр с отцом и старшей сестрой.

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Источник: Ivona.bigmir.net

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