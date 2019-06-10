"Приятная встреча": Ольга Сумская засветилась в компании популярного певца
Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская похвасталась совместным фото с популярным украинским исполнителем.
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В воскресенье, 9 июня, Ольга была ведущей на концерте в Одессе, который прошел на Потемкинской лестнице. На этом мероприятие выступил певец Макс Барских. Именно с ним теледива и сделала совместное селфи.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый кадр, на котором она и Макс запечатлены в самолете после концерта. При этом и актриса, и певец на фото позируют в солнцезащитных очках и в кепках.
“Приємна зустріч в літаку з @max_barskih“, - написала Ольга Сумская.
Поклонники артистки принялись активно комментировать новую публикацию.
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“Вы как ровесники, отлично выглядите“, “Вы такие крутые!“, “Красавчики! Фото бомба!“, “Обожаю Вас!!!!! Женщина С Великой Буквы “О“, - пишут фанаты Сумской.
Напомним, ранее Ольга Сумская похвасталась дочкой-выпускницей.
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