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"Приятная встреча": Ольга Сумская засветилась в компании популярного певца

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Актриса Ольга Сумская поделилась совместным кадром с Максом Барских.
"Приятная встреча": Ольга Сумская засветилась в компании популярного певца
"Приятная встреча": Ольга Сумская засветилась в компании популярного певца
instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская похвасталась совместным фото с популярным украинским исполнителем.

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В воскресенье, 9 июня, Ольга была ведущей на концерте в Одессе, который прошел на Потемкинской лестнице. На этом мероприятие выступил певец Макс Барских. Именно с ним теледива и сделала совместное селфи.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белый кадр, на котором она и Макс запечатлены в самолете после концерта. При этом и актриса, и певец на фото позируют в солнцезащитных очках и в кепках.

“Приємна зустріч в літаку з @max_barskih“, - написала Ольга Сумская. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приємна зустріч в літаку з @max_barskih 🎉

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

Поклонники артистки принялись активно комментировать новую публикацию.

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“Вы как ровесники, отлично выглядите“, “Вы такие крутые!“, “Красавчики! Фото бомба!“, “Обожаю Вас!!!!! Женщина С Великой Буквы “О“, - пишут фанаты Сумской.

Напомним, ранее Ольга Сумская похвасталась дочкой-выпускницей.

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Теги: Ольга Сумская, Макс Барских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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