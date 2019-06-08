Наталья Холоденко похвасталась своими вокальными данными - видео

Звездный психолог несколько кавер-версий на известные песни.

Звездный психолог и ведущая развлекательной программы “Без паники“ Наталья Холоденко в очередной продемонстрировала фанам свое пение.

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На официальной странице в Instagram звезда опубликовала несколько видео, на которых представила свои кавер-версии известных композиций.

Так на первом ролике Наталья сидит возле бассейна в компании неизвестного мужчины, который играет на гитаре. При этом знаменитость исполняет песню “Девочка, живущая в Сети“ российской исполнительницы Земфиры.

Позже Холоденко разместила в Сети видео, на котором она в темноте сама играет на гитаре и поет свой любимый романс “Любовь - волшебная страна“.

Поклонники Натальи отметили в комментариях, что она имеет потрясающие вокальные данные.

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“Ну что тут скажешь?.... Талантливый человек - талантлив во всём!))“, “Класс. Очень хорошо спела песню Земфиры“, “Наталья, как красиво! Чувствуется душевность в каждом слове. Голос такой приятный. Это классно, что Вы позволяете себе быть такой разной, быть собой и не зависеть ни от чьего мнения. Я понимаю, что это колоссальная работа над собой и так было не всегда. Вам мое уважение и восхищение“, “До мурашек!!!!! Очень нежно и чувственно!!!!“, “Наталю, Ви дуже талановита“, “Я вражена вашою унікальністю“, “Красотка. это вызывает восхищение“, “Вы ещё и на гитаре играете? классно“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Холоденко раскрыла секрет своего феноменального похудения.