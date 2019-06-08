Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Холоденко похвасталась своими вокальными данными - видео

Комментариев: 0
Звездный психолог несколько кавер-версий на известные песни.
Наталья Холоденко похвасталась своими вокальными данными - видео
Наталья Холоденко похвасталась своими вокальными данными - видео
instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог и ведущая развлекательной программы “Без паники“ Наталья Холоденко в очередной продемонстрировала фанам свое пение.

Читай также: Наталья Холоденко рассказала, сколько тратит на себя в месяц

На официальной странице в Instagram звезда опубликовала несколько видео, на которых представила свои кавер-версии известных композиций.

Так на первом ролике Наталья сидит возле бассейна в компании неизвестного мужчины, который играет на гитаре. При этом знаменитость исполняет песню “Девочка, живущая в Сети“ российской исполнительницы Земфиры.

Позже Холоденко разместила в Сети видео, на котором она в темноте сама играет на гитаре и поет свой любимый романс “Любовь - волшебная страна“.

Поклонники Натальи отметили в комментариях, что она имеет потрясающие вокальные данные.

Читай также: “Просто игнорирует“: Наталья Холоденко рассказала, как сын относится к младшей сестре

“Ну что тут скажешь?.... Талантливый человек - талантлив во всём!))“, “Класс. Очень хорошо спела песню Земфиры“, “Наталья, как красиво! Чувствуется душевность в каждом слове. Голос такой приятный. Это классно, что Вы позволяете себе быть такой разной, быть собой и не зависеть ни от чьего мнения. Я понимаю, что это колоссальная работа над собой и так было не всегда. Вам мое уважение и восхищение“, “До мурашек!!!!! Очень нежно и чувственно!!!!“,  “Наталю, Ви дуже талановита“, “Я вражена вашою унікальністю“, “Красотка.  это вызывает восхищение“, “Вы ещё и на гитаре играете?  классно“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Холоденко раскрыла секрет своего феноменального похудения.

Поделись:
Теги: Наталья Холоденко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь