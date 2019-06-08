Никита Алексеев пришел на вручение премии МУЗ-тв с солисткой Виа-гры Ульяной Синецкой.

Слухи подтвердились: Alekseev впервые появился на публике со звездной возлюбленной instagram.com/alekseev_officiel

Читай также: "Пчелы покусали?": Седокову жестко раскритиковали в Сети

Украинский певец Никита Алексеев наконец развеял домыслы вокруг своих личных отношений - и пришел на вручение музыкальной премии МУЗ-тв в Москве под ручку с солисткой группы “ВИА-гра“ Ульяной Синецкой. Фото артисты опубликовали в своих Инстаграм.

Читай также: Арсен Мирзоян рассказал, как отнесся к дебюту 3-летней дочери в клипе Тони Матвиенко

Наряды звездная парочка выбрала весьма броские. На Никите был цветастый костюм бренда redcarpet, а на его возлюбленной - костюм с топом-корсетом и длинной юбкой, дополненные нежным украшением на шее.

Пара выглядела счастливой и с радостью позировала фотографам.

Ранее мы писали, кто из украинских звезд приехал на церемонию вручения российской премии.