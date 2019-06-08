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Слухи подтвердились: Alekseev впервые появился на публике со звездной возлюбленной

Комментариев: 3
Никита Алексеев пришел на вручение премии МУЗ-тв с солисткой Виа-гры Ульяной Синецкой.

Слухи подтвердились: Alekseev впервые появился на публике со звездной возлюбленной
Слухи подтвердились: Alekseev впервые появился на публике со звездной возлюбленной
instagram.com/alekseev_officiel

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Украинский певец Никита Алексеев наконец развеял домыслы вокруг своих личных отношений - и пришел на вручение музыкальной премии МУЗ-тв в Москве под ручку с солисткой группы “ВИА-гра“ Ульяной Синецкой. Фото артисты опубликовали в своих Инстаграм. 

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Наряды звездная парочка выбрала весьма броские. На Никите был цветастый костюм бренда redcarpet, а на его возлюбленной - костюм с топом-корсетом и длинной юбкой, дополненные нежным украшением на шее.

Пара выглядела счастливой и с радостью позировала фотографам.

Ранее мы писали, кто из украинских звезд приехал на церемонию вручения российской премии. 

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Теги: Ульяна Синецкая, Никита Алексеев, романы звезд
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Источник: ivona bigmir) net,

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  10.06.2019, 15:44
Оценка:  +1
pусский
Пидрилла с возлюбленной? Гы-гы-гы! Я пёрнул на них!
гость  (аноним)  10.06.2019, 15:30
Оценка:  0
гость
а это кто?
Irena    10.06.2019, 15:41
Оценка:  0
Irena
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