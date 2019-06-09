Победительница "Холостяка 9" показала любимое фото с Добрыниным

Дария Квиткова поделилась в соцсети снимком, который был сделан на второй день после финала "Холостяка 9".

24 мая состоялся финал самого романтического шоу “Холостяк 9“. Главный герой проекта Никита Добрынин решил продолжить свои отношения с Дарией Квитковой. Именно она стала победительницей шоу. А через неделю в пост-шоу “Как выйти замуж“ пара подтвердила, что спустя полгода после окончания съемок они все еще вместе.

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На днях на своей странице в Instagram победительница “Холостяка“ решила поделиться своим любимым снимком с возлюбленным. На фото Дария и Никита обнимаются на мосту с видом на горы и море. Кадр был сделан в Италии на второй день после финала.

“Моя любимая фотокарточка. Это был второй день после финала. Мы очень много гуляли, прижимались друг к другу и молчали. Первые встречи были в тишине. Мы просто наслаждались тем, что остались вдвоем“, - написала Дария Квиткова.

Поклонники пары оставили множество восторженных отзывов к свежей публикации.

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“Господи, храни эту пару, никогда и ни один проект не трогал меня как именно этот, и именно из-за людей, то есть из-за вашей пары“, “Вы очень красивая пара. Болела за тебя с самого начала проекта“, “Ви такі класні, щастя вам любі мої“, “Честно скажу, самая искренняя пара и действительно чувствовалось что у вас рождаются чувства. Это первый холостяк, который выбрал ту единственную! Пусть в вашей жизни эта любовь и эти чувства будут ещё сильнее и крепче“, “Храните друг друга. Вы большие умнички“, “Ви просто супер! Надихаєте своєю любов'ю! Обожнюю вашу пару“, “Любви вам безконечной“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Оля Цибульская заинтриговала снимком с Никитой Добрыниным.