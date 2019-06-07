Ани Лорак пришла на вручение премии в слишком откровенном наряде.

"Все пошлее и пошлее": Лорак засветилась с Лазаревым и нарвалась на критику В Сети instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, нарвалась на шквал критики из-за слишком откровенного наряда. В Инстаграм Лорак выставила фото с вручения российской музыкальной премии МУЗтв. Артистка позирует в темном платье необычного фасона - верх сделан по принципу корсета и максимально обнажает грудь артистки. На снимке также есть 8-летняя дочь Лорак София.

С моей маленькой принцессой на #премиямузтв2019 ♥️ - подписала певица.

Кроме фото, Лорак добавила в соцсети видео с дочкой и российским певцом Сергеем Лазаревым - с той же премии. В ожидании оглашения победителей они втроем крепко держаться за руки. А после победы Лорак - дружно вскакивают и радуются.

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Фолловеры отметили, что наряд артистки вульгарен, а также подчеркнули, что он никак не гармонирует с присутствием ребенка.

Что то наряды с каждым разом всё пошлее и пошлее!

Главное, не потерять платье, на самом интересном месте 😁😁😁

Кошмар,что это за платье у Лорак!?????

Была самая красивая на эстраде, теперь начала уродовать себя

С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятили все на обозрение!

А почему вы всегда оголяете грудь🤔🤔🤔

Каролина вы оочень красивая женщина..! Только платье вас не красит... не нужно слишком откровенничать, по вам итак сохнет половина мужчин на планете... будьте чуточку скромнее... Вы умница и талант...

Мне одной кажется, что с годами наряды все пошлее и пошлее. Раньше была элегантная стильная, а сейчас , что то все хуже и хуже, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак анонсировала начало новой жизни.