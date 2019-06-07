Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Все пошлее и пошлее": Лорак засветилась с Лазаревым и нарвалась на критику В Сети

Комментариев: 1
Ани Лорак пришла на вручение премии в слишком откровенном наряде.

"Все пошлее и пошлее": Лорак засветилась с Лазаревым и нарвалась на критику В Сети
instagram.com/anilorak

Читай также: "Йоу!": Лорак шокировала Сеть неожиданным образом

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, нарвалась на шквал критики из-за слишком откровенного наряда. В Инстаграм Лорак выставила фото с вручения российской музыкальной премии МУЗтв. Артистка позирует в темном платье необычного фасона - верх сделан по принципу корсета и максимально обнажает грудь артистки. На снимке также есть 8-летняя дочь Лорак София.

С моей маленькой принцессой на #премиямузтв2019 ♥️ - подписала певица.

Кроме фото, Лорак добавила в соцсети видео с дочкой и российским певцом Сергеем Лазаревым - с той же премии. В ожидании оглашения победителей они втроем крепко держаться за руки. А после победы Лорак - дружно вскакивают и радуются.

Читай также: "Пошла жара": Лорак выставила фото в откровенном наряде без бюстгальтера

Фолловеры отметили, что наряд артистки вульгарен, а также подчеркнули, что он никак не гармонирует с присутствием ребенка.

  • Что то наряды с каждым разом всё пошлее и пошлее!
  • Главное, не потерять платье, на самом интересном месте 😁😁😁
  • Кошмар,что это за платье у Лорак!?????
  • Была самая красивая на эстраде, теперь начала уродовать себя
  • С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятили все на обозрение!
  • А почему вы всегда оголяете грудь🤔🤔🤔
  • Каролина вы оочень красивая женщина..! Только платье вас не красит... не нужно слишком откровенничать, по вам итак сохнет половина мужчин на планете... будьте чуточку скромнее... Вы умница и талант...
  • Мне одной кажется, что с годами наряды все пошлее и пошлее. Раньше была элегантная стильная, а сейчас , что то все хуже и хуже, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак анонсировала начало новой жизни.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак, Сергей Лазарев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.06.2019, 10:59
Оценка:  0
гость
что это за чувырло?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь