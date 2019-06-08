Полностью обнаженная: TAYANNA показала соблазнительные фото с отдыха

Украинская певица TAYANNA показала, как проводит время на курорте в Греции.

Известная украинская исполнительница TAYANNA решила провести начало лета на грецком курорте Creta Maris Beach Resort в городе Лимин-Херсонису. Звезда уже опубликовала несколько кадров с отдыха. Но новая публикация девушки вызвала фурор в Сети.

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На своей странице в Instagram TAYANNA разместила откровенные фотографии. На свежих снимках певица искупалась обнаженной в море.

“Магія ранку на природі заряджає на цілий рік!“, - подписала соблазнительные фото TAYANNA.

Поклонники артистки оставили множество комментариев под пикантной публикацией.

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“Красуня))) русалонька“, “Таня, це яка година вранці? Бо якщо 8:00, то ти занадто гола))) а якщо 6:00, тоді норм)“, “Богиня“, “Шикарні фото, шикарна Ви“, “Афродита“, “Дуже красиво“, “Люблю Ваші фото“, “ПРИНЦЕСА - НЕТ КОРОЛЕВНА!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее певица TAYANNA украсила обложку известного журнала.