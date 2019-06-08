С мамой и сестрами: Вера Брежнева похвасталась редким семейным фото

Певица Вера Брежнева опубликовала кадр с празднования дня рождения мамы.

Популярна украинская исполнительница Вера Брежнева очень редко делится в Сети фотографиями с самими близкими людьми. Но в честь 67-го дня рождения мамы звезда сделала исключение.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором запечатлена в компании своей мамы Тамары и сестер-двойняшек – Виктории и Анастасии. Праздник для именинницы устроили в Форте-деи-Марми, Италия, где у Веры есть собственный дом.

В подписи к свежему снимку Брежнева трогательно поздравила маму с днем рождения, а также отметила, что старшая сестра Галина не смогла приехать на праздник.

“Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения. Сегодня День Рождения Нашей Мамы! Нас у неё 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами. Желаем вам любви от всей нашей семьи. И традиционно передаем привет из Италии“, - написала Вера Брежнева.

Подписчики исполнительницы присоединились к поздравлениям и оставили множество комментариев.

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“Поздравляю!!! Какие Красивые“, “Поздравляю мамочку! Дай бог до 120“, “4 женщины, и все шикарные“, “Мама-красавица!!!! Большой ей респект, поднять, воспитать - это дорогого стоит!!!! Маме желаю крепкого здоровья, вечной молодости, долгих лет жизни!!!“, “Какие вы очаровательные!!!!!!!!!!!! Не перестаю удивляться природной красоте всех Вас!!!“, “Вы все невероятно потрясающе красивые девочки“, “Какая красивая Мама!!!!! Восхищаюсь“, “Воспитать 4 девчонок в те трудные времена -это не каждый сможет. Уважение Вашей маме, она воспитала достойных дочерей и ей есть чем гордиться. Здоровья всей Вашей большой семье,а мамочку берегите. Любовь спасёт мир“, “Мамулю с Днём Рождения! Здоровья и гармонии. Близнецы прекрасный знак“, - написали поклонники Брежневой.

Напомним, ранее Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе.