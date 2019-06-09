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Крис Прэтт из "Стражей галактики" женился на дочери Арнольда Шварценеггера: фото

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Свадьба звездной пары состоялась на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито.
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились
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Голливудский актер Крис Прэтт и дочь Арнольда Шварценеггера - Кэтрин поженились в субботу, 8 июня. Об этом сообщает издание People.

Свадьба звездной пары состоялась на частном ранчо в Калифорнии. 29-летняя Кэтрин надела открытое белое платье, а старший ее на 10 лет Крис выбрал черный смокинг. 

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По информации СМИ, на свадьбе присутствовали близкие друзья и родственники знаменитостей, включая разведенных родителей невесты - Арнольда Шварценеггера и Марию Шрайвер, ее сестру Кристину, братьев Патрика и Кристофера. Со стороны жениха был его шестилетний сын Джек от первого брака с актрисой Анной Фарис.

Отметим, что для Криса Прэтта это уже второй брак -  ранее он был женат на актрисе Анне Фарис, с которой развелся в прошлом году

О помолвке звезды “Стражей Галактики“ и дочери экс-губернатора Калифорнии стало известно в январе 2019 года.

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Теги: Крис Прэтт, Кэтрин Шварценеггер, свадьба, актер, женился
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