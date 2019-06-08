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Ольга Куриленко поделилась архивным фото с Бондом

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Украинская девушка Бонда показала редкий кадр с голливудским красавчиком.
Ольга Куриленко поделилась архивным фото с Бондом
Ольга Куриленко поделилась архивным фото с Бондом
instagram.com/olgakurylenkoofficial/

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Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно показала, как выглядела в 15 лет, поделилась с поклонниками архивным фото. На черно-белом снимке девушка Бонда запечатлена вместе с известным актером.

Фотографию со съемок фильма "Квант милосердия" звезда опубликовала в своем Instagram. В кадре Куриленко идет рядом с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крэйгом.

Угадайте фильм,  - подписала публикацию актриса.

Ранее сообщалось, что контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.

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Теги: Ольга Куриленко, Дэниел Крэйг, Джеймс Бонд
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