Ольга Куриленко поделилась архивным фото с Бондом

Украинская девушка Бонда показала редкий кадр с голливудским красавчиком.

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Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно показала, как выглядела в 15 лет, поделилась с поклонниками архивным фото. На черно-белом снимке девушка Бонда запечатлена вместе с известным актером.

Фотографию со съемок фильма "Квант милосердия" звезда опубликовала в своем Instagram. В кадре Куриленко идет рядом с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крэйгом.

Угадайте фильм, - подписала публикацию актриса.

Ранее сообщалось, что контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.



