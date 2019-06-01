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Беременная Лилия Подкопаева показала тренировку в зале

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Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая беременна вторым ребенком, продолжает активно заниматься спортом.
Беременная Лилия Подкопаева показала тренировку в зале
Беременная Лилия Подкопаева показала тренировку в зале
instagram.com/podkopayeva_official/

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Абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая призналась, почему перенесла свадьбу с бизнесменом Игорем Дубинским, беременна вторым ребенком. Украинка продолжает активно заниматься спортом даже находясь в положении, и мотивирует своих поклонников всегда быть в форме.

В Instagram-Stories Лиля показала свои занятия в фитнес зале. Для тренировок будущая мама надела серые леггинсы и обтягивающую майку, подчеркнув округлый живот. “Работай тяжело или иди домой“, – пишет Подкопаева.

instagram.com/podkopayeva_official/


instagram.com/podkopayeva_official/

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Напомним, что у спортсменки уже есть 13-летний сын Вадим и 12-летняя дочь Каролина.

Ранее Лилия Подкопаева рассказала о методах воспитания собственных детей.

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Теги: Лилия Подкопаева, беременна
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