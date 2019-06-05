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Галь Гадот продемонстрировала новый образ Чудо-женщины

Комментариев: 1
Премьера сиквела запланирована на 5 июня 2020 года.
Галь Гадот продемонстрировала новый образ Чудо-женщины
Галь Гадот продемонстрировала новый образ Чудо-женщины
instagram.com/gal_gadot/

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В сети появился яркий постер продолжения фильма “Чудо-женщина“, премьеру которого перенесли на лето 2010 года. Плакат, на котором главная героиня в исполнении Галь Гадот изображена в новом золотом костюме, опубликовала сама актриса, а ранее постером в Twitter поделилась режиссер картины Пэтти Дженкинс.

На фото Диана Принс предстает в новой золотой броне на ярком радужном фоне. 

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Учитывая, что Warner Bros не будет присутствовать на Comic-Con в Сан-Диего летом 2019 года, шоураннеры решили приободрить фанатов и порадовать их первым официальным постером фильма.

Ждем до декабря, когда стартует официальная кампания “Чудо-женщины 1984“ в полном объеме… Но правда в том, что…мы не можем просто…ждать, - написала в социальной сети Пэтти Дженкинс.

Мировая премьера второй части “Чудо-женщины“ запланирована на 5 июня 2020 года. Первая часть фильма, увидевшая свет в 2017 году, стала одним из самых успешных блокбастеров франшизы DC Comics, снятых Warner Bros. Кинолента собрала более 800 миллионов долларов кассовых сборов во всем мире, став самой успешной картиной, когда-либо снятой женщиной-режиссером.

Напомним, что в Ливане хотели запретить показ “Чудо-женщины“ из-за израильтянки в главной роли.

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Теги: Галь Гадот, Чудо-женщина, постер
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  08.06.2019, 14:28
Оценка:  -1
pусский
Пусть Галька Гадот гадит у себя в Израиле, а у нас своих чудо-баб хватает! В горящую избу войдут, сходу отсосут, пьяного мужика вынесут и снова дадут! Слава России, блять!
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