"Экс-ВИА Гра" показала, как занимается балетом

Недежда Мейхер поделилась видео с тренировки.

Бывшая солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер не раз демонстрировала своим подписчикам идеальную растяжку. А сегодня звезда впервые показала, как проходят ее занятия с балета.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала отрывок со своего урока в балетной студии А&N Donets. Для занятия Мейхер выбрала черную футболку и лосины такого же цвета.

В подписи к ролику певица призналась, что не один вид танца не помогал ей похудеть, только приносил эстетическое удовольствие.

“Не знаю как вы , но у меня никогда не получалось сбросить вес занимаясь разными видами танцев или спортом... Единственное, что приобрела, это тонус, пластику, и эстетическое удовольствие(а это немаловажно, даже если вид у меня далёк от балетного. А с прекрасной и в прямом, и переносном смысле Натальей Донец в @ballet_donets_school_ я получаю ещё удовольствие от атмосферы, которая царит во время наших занятий“, - написала Надежда Мейхер под видео.

Напомним, ранее Надежда Мейхер и Даша Астафьева вспомнили, как красились в 90-х.