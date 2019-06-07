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"Красивая и уверенная в себе": Катя Осадчая показала лицо без макияжа

Комментариев: 2
Телеведущая похвасталась естественной красотой.
"Красивая и уверенная в себе": Катя Осадчая показала лицо без макияжа
"Красивая и уверенная в себе": Катя Осадчая показала лицо без макияжа
instagram.com/kosadcha

Известная телеведущая канала 1+1 Екатерина Осадчая - одна из тех знаменитостей, которые не стесняются публиковать в соцсетях снимки, где они позируют без косметики.

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Так, на своей странице в Instagram звезда программы “Світське життя“ в очередной раз продемонстрировала свою естественную красоту. Артистка разместила домашнее фото на котором запечатлена в серой футболки с букетом пионов. Ее волосы собранные в хвостик, а на лице нет макияжа.

“Просто літоооооо :)“, - лаконично подписала кадр Катя Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просто літоооооо :) #півоніі #літо

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Поклонники засыпали телеведущую восторженными комплиментами.

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“Вы такая красивая и уверенная в себе!“, “Катя вы очень красивая без макияжа“, “Вау фантастична“, “Юра презентував?) Який він романтичний“, “Надзвичайно гарна і квіти“, “Ви дуже гарна і крута!!!!“, - написали подписчики Осадчей.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые прокомментировала слухи о беременности.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.06.2019, 19:19
Оценка:  0
гость
хотитен эту катю за ее полдлость парализует гадина
pусский  (аноним)  07.06.2019, 18:56
Оценка:  0
pусский
Подам в суд на эту страшилу, от испуга я теперь пёрнуть не могу!
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