Телеведущая похвасталась естественной красотой.

"Красивая и уверенная в себе": Катя Осадчая показала лицо без макияжа instagram.com/kosadcha

Известная телеведущая канала 1+1 Екатерина Осадчая - одна из тех знаменитостей, которые не стесняются публиковать в соцсетях снимки, где они позируют без косметики.

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Так, на своей странице в Instagram звезда программы “Світське життя“ в очередной раз продемонстрировала свою естественную красоту. Артистка разместила домашнее фото на котором запечатлена в серой футболки с букетом пионов. Ее волосы собранные в хвостик, а на лице нет макияжа.

“Просто літоооооо :)“, - лаконично подписала кадр Катя Осадчая.

Поклонники засыпали телеведущую восторженными комплиментами.

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“Вы такая красивая и уверенная в себе!“, “Катя вы очень красивая без макияжа“, “Вау фантастична“, “Юра презентував?) Який він романтичний“, “Надзвичайно гарна і квіти“, “Ви дуже гарна і крута!!!!“, - написали подписчики Осадчей.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые прокомментировала слухи о беременности.