"Такая подтянутая": Злата Огневич похвасталась идеальной растяжкой

Украинская певица продемонстрировала отличную физическую форму.

Известная украинская исполнительница Злата Огневич часто показывает фанам видео и снимки со своих тренировок. Девушка активно занимается спортом и берет уроки танцев.

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Недавно артистка опубликовала на своей станице в Instagram ролик, который был сделан во время разминки в школе балета. Для занятий Злата выбрала темный спортивный костюм из светлым принтом.

“Балет- это любовь с первого взгляда и плие. И вот уже столько лет терпеливая @astiasya занимается со мной в школе @astidanceschool. Классика- как фундамент, без которого твой дом развалится, поэтому просто must have. Я очень люблю современные танцы и совмещаю вот с такими занятиями у станка. Девчонки, найдите в своём городе хорошего коуча и попробуйте! Какие Ваши любимые активности? Напишите в комментариях“, - поинтересовалась Огневич у своих подписчиков.

Поклонники похвалили певицу за ее отличную физическую форму и оставили множество комментариев.

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“Неймовірна красуня, спортсменка! Мотиватор! Я в захваті! Найкраща!“, “Какая молодчинка! Певица, спортсменка и просто красавица!“, “Грація“, “Ой, Злата!!!!Огонь!!!“, “Яка фігура“, “Такая подтянутая. супер!!!“, “Злата молодець ти, балет це дуже прекрасно“, “Самая сложная работа - работа над собой“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе.