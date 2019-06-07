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"Наш ангелочек": Анита Луценко очаровала Сеть нежным фото с дочкой

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Звездный фитнес-тренер поздравила малышку Мию с днем рождения.
"Наш ангелочек": Анита Луценко очаровала Сеть нежным фото с дочкой
"Наш ангелочек": Анита Луценко очаровала Сеть нежным фото с дочкой
instagram.com/anitasporty

Известный фитнес-тренер и ведущая нового сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко порадовала фанов милым фото с маленькой дочкой Мией. 

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором нежно прижимает к себе малышку. В подписи к снимку Луценко сообщила, что ее дочери сегодня исполнилось 3 года. Также спортсменка отметила, что автором трепетного снимка стала Даша Гребенчук.

“С днём рождения нашего ангелочка. 3 годика“, - подписала трогательный кадр Луценко.

Подписчики фитнес-тренера оставили множество восторженных отзывов под фото.

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“Фото так и пропитано нежностью и материнской любовью“, “С Днем Рождения, красивую, умную, счастливую девочку!) и родителей с праздником, вы прекрасные родители!!“, “С праздником! Мие повезло с родителями, а вам - с ней, как прекрасно. Всех благ и радостей семье“, “С Днём рождения, вашу красоточку!)) крепкого здоровья, и ярких положительных эмоций“, “С днём рождения,Мия! Маме и папе наилучшие пожелания. У вас чудесная девочка!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Анита Луценко поделилась рецептом идеального завтрака на скорую руку.

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Теги: Анита Луценко
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Источник: ivona.bigmir.net

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