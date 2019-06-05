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Горячее фото: звезда "Танцев со звездами" похвасталась стройными ногами

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Партнерша Игоря Ласточкина по "Танцах со звездами" Илона Гвоздева опубликовала в соцсети пикантный кадр.
Горячее фото: Победительница "Танцев со звездами" похвасталась стройными ногами
Горячее фото: Победительница "Танцев со звездами" похвасталась стройными ногами
instagram.com/ilonagvozdeva

Партнерша Игоря Ласточкина по шоу “Танцы со звездами“ Илона Гвоздева порадовала фанатов соблазнительным кадром.

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На своей официальной странице в Instagram хореограф опубликовала пикантное фото, на котором продемонстрировала подтянутые ягодицы и стройные ноги.

На свежем снимке звезда запечатлена в коротких джинсовых шортах, белом топе и белых кроссовках.  Судя по указанной геолокации, кадр был сделан в одном из курортов Украины на берегу Черного моря – Затоке.

Напомним, ранее Илона Гвоздева разыграла фанов новостью о завершении карьеры.

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Теги: Илона Гвоздева, Танцы со звездами
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Источник: Ivona.bigmir.net

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