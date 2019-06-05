Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе

Комментариев: 2
Артистка потроллила хейтеров ироничным постом.

Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе
Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе
instagram.com/ververa

Читай также: “Голливудская улыбка“: Ведущий “Холостяка“ похвастался женой-красавицей

Украинская певица Вера Брежнева хлестко ответила хейтерам, которые распространяют слухи об измене ее мужа, Константина Меладзе. Дело в том, что на днях в российских СМИ поползли слухи о том, что продюсер Константин Меладзе изменяет своей жене с неизвестной блондинкой. В СМИ указывали, что будто бы есть свидетели, которые видели, как Константин целовал грудь этой самой блондинки в одном из ночных клубов Москвы. Более того - этот момент даже сняли на видео. В своем посте в Инстаграм Брежнева отметила, что мужу некогда гулять с блондинками, поскольку в это самое время он готовил новую видеоработу Брежневой.

Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу. И когда он все успевает..?! Хотя… и #ЯнеСвятая, – написала Вера Брежнева, отметив название клипа, который они снимали.

Читай также: “Колядеша, действуй“: Дмитрий Коляденко объяснил, почему сделал Билык предложение

Некая Инесса Шевчук, которая, собственно, и сняла провокационное видео, на котором якобы узнали Меладзе, также прокомментировала сложившуюся ситуацию:

Меньше засоряйте свой мозг желтыми изданиями. Это Юра Стыро, - написала Инесса.

Ранее мы писали, что Слава Каминская разводится с мужем.
 

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе, измены звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.06.2019, 14:49
Оценка:  0
гость
БМ, а на кой хрен на в Украине эта прокацапская потаскуха? Пусть кацапское быдло дрочит на эту шлюху
гость  (аноним)  07.06.2019, 14:45
Оценка:  0
гость
ГАЛУШКА, ИДИ ТЫ НАКУЙ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь