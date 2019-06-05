Артистка потроллила хейтеров ироничным постом.

Вера Брежнева хлестко ответила на сообщения об измене Меладзе instagram.com/ververa

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Украинская певица Вера Брежнева хлестко ответила хейтерам, которые распространяют слухи об измене ее мужа, Константина Меладзе. Дело в том, что на днях в российских СМИ поползли слухи о том, что продюсер Константин Меладзе изменяет своей жене с неизвестной блондинкой. В СМИ указывали, что будто бы есть свидетели, которые видели, как Константин целовал грудь этой самой блондинки в одном из ночных клубов Москвы. Более того - этот момент даже сняли на видео. В своем посте в Инстаграм Брежнева отметила, что мужу некогда гулять с блондинками, поскольку в это самое время он готовил новую видеоработу Брежневой.

Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу. И когда он все успевает..?! Хотя… и #ЯнеСвятая, – написала Вера Брежнева, отметив название клипа, который они снимали.

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Некая Инесса Шевчук, которая, собственно, и сняла провокационное видео, на котором якобы узнали Меладзе, также прокомментировала сложившуюся ситуацию:

Меньше засоряйте свой мозг желтыми изданиями. Это Юра Стыро, - написала Инесса.

Ранее мы писали, что Слава Каминская разводится с мужем.

