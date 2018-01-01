Леся Никитюк примеряла мамино платье 1976 года

Телеведущая показала, как создаются ее наряды для шоу "Кто сверху?".

Звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими нарядами со съемок нового сезона передачи.

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На своей странице в Instagram в разделе Stories ведущая показала подписчикам, как создаются ее костюмы для шоу. Леся продемонстрировала сразу два новых наряда. Так, на первых двух видео девушка позирует желтом комбинезоне желтого цвета.

Леся Никитюк Скриншот

Леся Никитюк Скриншот

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А еще на двух кадрах можно увидеть знаменитость в мамином платье. Платье купили в 1976 году. А сейчас его перешивают для нового выпуска “Кто сверху?“.

Леся Никитюк в мамином платье 1976 года Скриншот

Леся Никитюк в мамином платье 1976 года Скриншот

Также видео, на которых Никитюк позирует в новым нарядах появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.