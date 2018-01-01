Леся Никитюк примеряла мамино платье 1976 года
Звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими нарядами со съемок нового сезона передачи.
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На своей странице в Instagram в разделе Stories ведущая показала подписчикам, как создаются ее костюмы для шоу. Леся продемонстрировала сразу два новых наряда. Так, на первых двух видео девушка позирует желтом комбинезоне желтого цвета.
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А еще на двух кадрах можно увидеть знаменитость в мамином платье. Платье купили в 1976 году. А сейчас его перешивают для нового выпуска “Кто сверху?“.
Также видео, на которых Никитюк позирует в новым нарядах появилось в twitter-блоге MyGlamWish.
Телеведущая Леся Никитюк поделилась уникальным бэкстейдж-видео и показала, как ей шьют наряды для шоу #ХтоЗверху В центре внимания - мамино платье 1976 года 😮❤ #ЛесяНикитюк #fashionlook #outfit #style pic.twitter.com/qcN0AytfcN— MyGlamWish (@glam_wish) 7 червня 2019 р.
Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.
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