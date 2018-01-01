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Леся Никитюк примеряла мамино платье 1976 года

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Телеведущая показала, как создаются ее наряды для шоу "Кто сверху?".
Леся Никитюк примеряла мамино платье 1976 года
Леся Никитюк примеряла мамино платье 1976 года
instagram.com/lesia_nikituk

Звезда шоу “Кто сверху?“ Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими нарядами со съемок нового сезона передачи.  

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На своей странице в Instagram в разделе Stories ведущая показала подписчикам, как создаются ее костюмы для шоу. Леся продемонстрировала сразу два новых наряда. Так, на первых двух видео девушка позирует желтом комбинезоне желтого цвета. 

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Скриншот

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Скриншот

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А еще на двух кадрах можно увидеть знаменитость в мамином платье. Платье купили в 1976 году. А сейчас его перешивают для нового выпуска “Кто сверху?“.

Леся Никитюк в мамином платье 1976 года
Леся Никитюк в мамином платье 1976 года
Скриншот

Леся Никитюк в мамином платье 1976 года
Леся Никитюк в мамином платье 1976 года
Скриншот

Также видео, на которых Никитюк позирует в новым нарядах появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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