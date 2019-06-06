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Влад Яма поделился трогательным семейным кадром

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Украинский танцор Влад Яма показал фото с мамой и бабушкой.
Влад Яма поделился трогательным семейным кадром
Влад Яма поделился трогательным семейным кадром
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма активно ведет свой аккаунт в соцсети.

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Недавно он отправился в родной город Запорожье. Ранее артист показал кадр с велосипедной прогулки по Хортице. А тепер Яма решил навестить своих родственников.

На своей странице в Instagram танцор опубликовал семейный кадр. На фото Влад запечатлен с мамой Любой и бабушкой Диной.

“Мои деффчонки“, - лаконично подписал снимок Влад Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои деффчонки💜💛

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Подписчики принялись активно комментировать новую публикацию Влада.

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“На бабулю похож очень“, “Влад, вы счастливый человек. У вас такой классный наборчик девочек. Дай бог им крепкого здоровья на долгие, дорогие годы“, “Самое дорогое богатство, которое тебе для жизни нужно, береги!!!“, “Скажи им спасибо, за то что до сих пор ребёнок“, “Милое фото. Здоровья вашим“, “Классное фото, простота и доброта в глазах, уважение“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма с женой зажгли на концерте Тины Кароль.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona.bigmir.net

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