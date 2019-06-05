"Что за самолюбование": Таисия Повалий похвасталась результатами "пластик"
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Украинская певица Таисия Повалий, которая после событий 2013-14 годов уехала с мужем жить в РФ, напугала поклонников изменениями во внешности. В Инстаграм артистка выставила видео, снятое во время визита в Киев. На камеру Повалий говорит, что стоит в пробке около Бессарабского рынка. Фолловеры Повалий тут же заметили, что внешность артистки снова поменялась в результате пластических операций. Подписчики звезды разошлись во мнениях, оценивая такие “украшения“. Часть поклонников отметили, что сначала не узнали Повалий.
- Что за самолюбование такое
- Не узнала ее сперва, очень поменялась
- Таичка,сделайте что-нибудь со своим подбородком,он был раньше такой аккуратненький и маленький.
- Ну и рожа, обколотая ботоксом.
- Была очень красивая женщина,еще пару операций и будете как ... - написали в Сети.
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Однако, части поклонников понравились изменения во внешности Повалий:
- Хорошенькая,как девочка выглядит,даже не узнала сначала!👍
- Негаснущая красотка 👍👍
- Таечка, вы такая солнечная и миленькая😃🤗🤗🤗❤️❤️❤️ так и захотелось Вас обнять🤗🤗🤗🤗 хорошо, что была пробка 😉 все я захотела в Киев!!!
- Сколько тепла от Вас исходит☀️❤️ Вы прекрасная, невероятно красивая! 😘🤩 - написали поклонники.
Стоит отметить, что Таисия Повалий выставила также видео, снятое в Мариинском Парке, где она поучаствовала в акции, посвященной российской поэтессе Анне Ахматовой.
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