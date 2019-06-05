Певица сняла несколько роликов во время приезда в Киев.

"Что за самолюбование": Таисия Повалий похвасталась результатами "пластик" instagram.com/tpovaliyofficial

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Украинская певица Таисия Повалий, которая после событий 2013-14 годов уехала с мужем жить в РФ, напугала поклонников изменениями во внешности. В Инстаграм артистка выставила видео, снятое во время визита в Киев. На камеру Повалий говорит, что стоит в пробке около Бессарабского рынка. Фолловеры Повалий тут же заметили, что внешность артистки снова поменялась в результате пластических операций. Подписчики звезды разошлись во мнениях, оценивая такие “украшения“. Часть поклонников отметили, что сначала не узнали Повалий.

Что за самолюбование такое

Не узнала ее сперва, очень поменялась

Таичка,сделайте что-нибудь со своим подбородком,он был раньше такой аккуратненький и маленький.

Ну и рожа, обколотая ботоксом.

Была очень красивая женщина,еще пару операций и будете как ... - написали в Сети.

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Однако, части поклонников понравились изменения во внешности Повалий:

Хорошенькая,как девочка выглядит,даже не узнала сначала!👍

Негаснущая красотка 👍👍

Таечка, вы такая солнечная и миленькая😃🤗🤗🤗❤️❤️❤️ так и захотелось Вас обнять🤗🤗🤗🤗 хорошо, что была пробка 😉 все я захотела в Киев!!!

Сколько тепла от Вас исходит☀️❤️ Вы прекрасная, невероятно красивая! 😘🤩 - написали поклонники.

Стоит отметить, что Таисия Повалий выставила также видео, снятое в Мариинском Парке, где она поучаствовала в акции, посвященной российской поэтессе Анне Ахматовой.

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