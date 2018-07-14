Китти Спенсер пришла на светское мероприятие с обручальным кольцом.

28-летняя племянница принцессы Ди собралась замуж за 60-летнего миллионера - СМИ instagram.com/kitty.spencer.fanpage

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28-летняя племянница принцессы Дианы, модель Китти Спенсер на днях посетила благотворительное мероприятие в Лондоне.

На бал Cash & Rocket Gala леди приехала в необычном наряде. На ней был элегантный черный комбинезон от Michael Kors и дизайнерская шляпка, которая заканчивалась на лице - в виде необычного украшения, напоминающего стилистику стим-панка.

Из украшений аристократичная модель выбрала бриллиантовые серьги в виде цветков и несколько браслетов на запястье. Однако, внимание публики привлекло кольцо с бриллиантом - похожее на то, дарят на помолвку. Такой “маячок“ тут же связали с новыми отношениями Китти - в СМИ усиленно обсуждают ее роман с 60-летним бизнесменом Майклом Льюисом. Состояние “богатого жениха“ оценивают в 80 млн. фунтов, он разведен и у него есть трое взрослых детей.

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Официального подтверждения, что Майкл сделал девушке предложение, пока не последовало. До этого Китти Спенсер четыре года была в отношениях с 48-летним бизнесменом Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро. О причинах расставания оба не упоминали.

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