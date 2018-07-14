Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

28-летняя племянница принцессы Ди собралась замуж за 60-летнего миллионера - СМИ

Комментариев: 2
Китти Спенсер пришла на светское мероприятие с обручальным кольцом.

28-летняя племянница принцессы Ди собралась замуж за 60-летнего миллионера - СМИ
28-летняя племянница принцессы Ди собралась замуж за 60-летнего миллионера - СМИ
instagram.com/kitty.spencer.fanpage

Читай также: Жених Дженнифер Лопес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад

28-летняя племянница принцессы Дианы, модель Китти Спенсер на днях посетила благотворительное мероприятие в Лондоне.

На бал Cash & Rocket Gala леди приехала в необычном наряде. На ней был элегантный черный комбинезон от Michael Kors и дизайнерская шляпка, которая заканчивалась на лице - в виде необычного украшения, напоминающего стилистику стим-панка.

Из украшений аристократичная модель выбрала бриллиантовые серьги в виде цветков и несколько браслетов на запястье. Однако, внимание публики привлекло кольцо с бриллиантом - похожее на то, дарят на помолвку. Такой “маячок“ тут же связали с новыми отношениями Китти - в СМИ усиленно обсуждают ее роман с 60-летним бизнесменом Майклом Льюисом. Состояние “богатого жениха“ оценивают в 80 млн. фунтов, он разведен и у него есть трое взрослых детей.

Читай также: "Колядеша, действуй": Дмитрий Коляденко объяснил, почему сделал Билык предложение

Официального подтверждения, что Майкл сделал девушке предложение, пока не последовало. До этого Китти Спенсер четыре года была в отношениях с 48-летним бизнесменом Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро. О причинах расставания оба не упоминали.

Ранее мы писали, что Мадонна рассказала о сексуальных домогательствах.

Поделись:
Теги: модели, романы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Пес-тец    07.06.2019, 11:38
Оценка:  0
Пес-тец
Клитер Спермер , пришла на мероприятие .
Мухоморище    07.06.2019, 11:32
Оценка:  0
Мухоморище
Это любовь.Х#ли с ней поделаешь.)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь