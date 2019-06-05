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Жених Дженнифер Лопес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад

Комментариев: 1
Алекс Родригес удивил фаном архивным видео 1998 года.
Жених Дженнифер Лопес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад
Жених Дженнифер Лопес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад
instagram.com/arod

Будущий муж американской певицы Дженнифер Лопес бейсболист Алекс Родригес в очередной раз признался ей в своих чувствах. Но на этот раз он сделал это с помощью архивного видео 20-летней давности.

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Накануне предстоящей свадьбы Родригес опубликовал на своей странице в Instagram ролик 1998 года, на котором он дает интервью после бейсбольного матча.

На кадрах спортсмен признается, что хотел бы пригласить на свидание Дженнифер Лопес. 

“Дженнифер Лопес. Надеюсь, ты поможешь мне организовать эту встречу“, – обратился к своей будущей жене 23-летний Алекс во время интервью.

“Я просто почувствовал. Я всегда знал“, - добавил в подписи к видео возлюбленный известной певицы.

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Отметим, что Дженифер Лопес и Алекс Родригес в марте 2017 года. А 3 марта 2019 года бейсболист сделал певице предложение.

Напомним, ранее Алекс Родригес рассказал, как готовился сделать предложение Джей Ло.

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.06.2019, 11:38
Оценка:  0
гость
20 лет назад уже надрюкивал на задницу Лопес)
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