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Ольга Куриленко показала, как выглядела в 15 лет

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Актриса и модель Ольга Куриленко поделилась снимком с первой фотосессии.
Ольга Куриленко показала, как выглядела в 15 лет
Ольга Куриленко показала, как выглядела в 15 лет
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко часто радует фанов яркими публикациями в соцсети. Звезда обожает делиться снимками со съемок фильмов, а также кадрами с различных фотосессий, в том числе и архивными.

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Недавно артистка решила показать поклонникам, как выглядела в 15-летнем возрасте. Архивное фото Куриленко опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белом снимке Ольга с двумя косичками позирует в темном платье на фоне природы. Ее волосы связаны в пучек, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографии знаменитость отметила, что это кадр с ее первых фотосессий в качестве модели.

“Снимок с моих первых модельных тестов, когда мне было 15“, – подписала архивный снимок Ольга Куриленко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ThrowbackThursday to a shot from my first modelling tests when I was 15. 15 лет :)

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Напомним, ранее Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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