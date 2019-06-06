Актриса и модель Ольга Куриленко поделилась снимком с первой фотосессии.

Ольга Куриленко показала, как выглядела в 15 лет instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко часто радует фанов яркими публикациями в соцсети. Звезда обожает делиться снимками со съемок фильмов, а также кадрами с различных фотосессий, в том числе и архивными.

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Недавно артистка решила показать поклонникам, как выглядела в 15-летнем возрасте. Архивное фото Куриленко опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белом снимке Ольга с двумя косичками позирует в темном платье на фоне природы. Ее волосы связаны в пучек, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографии знаменитость отметила, что это кадр с ее первых фотосессий в качестве модели.

“Снимок с моих первых модельных тестов, когда мне было 15“, – подписала архивный снимок Ольга Куриленко.

Напомним, ранее Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото.