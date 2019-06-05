Артистка посетила ресторан в турецком Бодруме.

"Мясо с ножа": Ирина Билык похвасталась ужином на морском курорте instagram.com/bilyk_iryna/

Читай также: Ирина Билык вновь засветилась в компании бывшего супруга

Украинская певица Ирина Билык, которой на днях ее экс-супруг Дмитрий Коляденко привселюдно сделал предложение руки и сердца, улетела на турецкий курорт Бодрум. В Инстаграм звезда выставила видео из ресторана Nusr-Et Steakhouse Yalıkavak Marina, в котором ей готовили необычное блюдо. На видео - повар ловко орудует ножом прямо на столике у Ирины, а потом на том же ноже подает ей большой кусок мяса.

Для меня многие готовили ужин, но вчерашний вечер был особенным... - подписала звезда.

Стоит отметить, что наряд Ирина выбрала снова яркий и необычный - она пришла в ресторан в длинном летнем хлопковом пальто, шапке и цветных очках. В таком же виде Ирина улетала из Киева.

Ранее мы писали, что Ирина Билык заинтриговала новым постом в соцсетях.