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"Мясо с ножа": Ирина Билык похвасталась ужином на морском курорте

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Артистка посетила ресторан в турецком Бодруме.

"Мясо с ножа": Ирина Билык похвасталась ужином на морском курорте
instagram.com/bilyk_iryna/

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Украинская певица Ирина Билык, которой на днях ее экс-супруг Дмитрий Коляденко привселюдно сделал предложение руки и сердца, улетела на турецкий курорт Бодрум. В Инстаграм звезда выставила видео из ресторана Nusr-Et Steakhouse Yalıkavak Marina, в котором ей готовили необычное блюдо. На видео - повар ловко орудует ножом прямо на столике у Ирины, а потом на том же ноже подает ей большой кусок мяса.

Для меня многие готовили ужин, но вчерашний вечер был особенным... - подписала звезда.

Стоит отметить, что наряд Ирина выбрала снова яркий и необычный - она пришла в ресторан в длинном летнем хлопковом пальто, шапке и цветных очках. В таком же виде Ирина улетала из Киева.

Ранее мы писали, что Ирина Билык заинтриговала новым постом в соцсетях. 

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Теги: Ирина Билык, отдых звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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