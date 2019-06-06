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Джамала призналась фанам, как выбирает себе одежду

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Исполнительница рассказала, каким брендам отдает предпочтение.
Джамала призналась фанам, как выбирает себе одежду
Джамала призналась фанам, как выбирает себе одежду
instagram.com/jamalajaaa

Победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница Джамала часто делится с подписчиками интересными фактами о себе. На этот раз звезда решила рассказать, чем она руководствуется при выборе нарядов.

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На своей странице в Instagram артистка разместила кадр, на котором запечатлена в модном образе. На фото Джамала позирует в красной блузке и с золотистым ожерельем на шее. Отметим, что это один из ее нарядов из клипа на песню “Solo“.

В подписи к снимку певица рассказала, какой одежде отдает предпочтение. Артистка заявила, что очень ценит удобство в нарядах. Из брендов артистке нравятся коллекции Gucci и Prada, но все же она отдает предпочтение современным украинским дизайнерам. ⠀

“Чим я керуюсь при виборі свого образу? Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. Мені подобається те що вони роблять, як розвиваються. І коли закордоном мене запитують хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер“, - написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чим я керуюсь при виборі свого образу? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Мені подобається те що вони роблять, як розвиваються. І коли закордоном мене запитують хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #music #style #fashion #ukraine

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала, Позитив и Дзидзьо рассказали о буллинге в школе.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona.bigmir.net

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