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Светлана Лобода поразила фанов горячими танцами на полу

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Исполнительница Светлана Лобода показала видео с репетиции.
Светлана Лобода удивила фанов горячими танцами на полу
Светлана Лобода удивила фанов горячими танцами на полу
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода продолжает удивлять подписчиков новыми публикациями. На это раз звезда решила продемонстрировать соблазнительную хореографию.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, на котором она репетирует новые движения для концерта, лежа на полу. На видео Лобода появилась в футболке с объемными рукавами, коротких шортах,  и черных босоножках

“И что это мы снова репетируем?“, - подписала новый ролик СветланаЛобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И что это мы снова репетируем ?😂🤨🥴🔫

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Многие подписчики отметили, что скорее всего артистка готовится к выступлению на Муз.ТВ. А некоторые оставили восторженные комментарии по поводу стройных ног Светланы.

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“Муз тв, ждите, госпожа взорвет“, “Ох и огонь будет на премии Муз Тв!“, “Боже, какие ноги“, “Королева мира сделает пушку из премии“, “Можно почаще такие видео“, “Кто-то снова готовится побивать рекорды по просмотрам выступления с премии муз.тв. жду премию и вас на красной дорожке“, - пишут поклонники Лободы.

Напомним, ранее Лобода поразила Сеть беременным фото.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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