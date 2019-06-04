Кайли Дженнер похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Сестра Ким Кардашьян поразила Сеть своей фигурой.

Самая молодая миллиардерша в мире, модель Кайли Дженнер затмила своей шикарной фигурой свою старшую сестру Ким Кардашьян.

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На днях звезда восхитила Сеть новым фото. На своей странице Instagram 21-летняя звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена в белом боди. Наряд выгодно продемонстрировал пышные формы Дженнер.

Отметим, что на снимке девушка позировала без макияжа, а ее волосы были собраны в пучок. За один день публикация собрала уже больше четырех миллион лайков, а также более 50 тысяч комментариев.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в эффектных образах для Vogue.