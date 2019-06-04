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Кайли Дженнер похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

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Сестра Ким Кардашьян поразила Сеть своей фигурой.
Кайли Дженнер похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике
Кайли Дженнер похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике
instagram.com/kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире, модель Кайли Дженнер затмила своей шикарной фигурой свою старшую сестру Ким Кардашьян.

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На днях звезда восхитила Сеть новым фото. На своей странице Instagram 21-летняя звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена в белом боди. Наряд выгодно продемонстрировал пышные формы Дженнер.

Отметим, что на снимке девушка позировала без макияжа, а ее волосы были собраны в пучок. За один день публикация собрала уже больше четырех миллион лайков, а также более 50 тысяч комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

one more day till my @kylieskin sets restock on KylieSkin.com 🌴💗

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в эффектных образах для Vogue.

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Теги: Кайли Дженнер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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