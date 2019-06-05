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"Очень похожи": Катя Осадчая показала редкое фото с отцом

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Телеведущая поздравила своего папу с днем рождения.
"Очень похожи": Катя Осадчая показала редкое фото с отцом
"Очень похожи": Катя Осадчая показала редкое фото с отцом
instagram.com/kosadcha

Телеведущая популярного украинского проекта “Світське життя“ Катя Осадчая часто делиться снимками со съемок шоу. Также в ее соцсетях можно увидеть фото с мужем Юрием Горбуновым и 2-летним сыном. А вот снимки с родителями для аккаунта телезвезды - редкость.

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Недавно Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram милые снимки со своим отцом Александром Владимировичем. На днях ему исполнилось 72 года. И таким образом артистка решила поздравить папу с днем рождения.

В подписи к фотографиях ведущая разместила трогательное поздравление, а также отметила, что похожа на отца не только внешне, но еще и характером.

“Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас :) Многая літа!“, - написала Осадчая.

Подписчики присоединились к поздравлениям. Многие написала, Катя Осадчая очень похожа на своего папу.

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“Нарешті на фото з Осадчою хтось вище Осадчої“, “Той момент, коли відчуваєш себе маленькою дівчинкою біля сильного татового плеча... Насолоджуйтесь і купайтесь в можливостях.....“, “Вітання! Всього найкращого Таткові,ви схожі дійсно“, “Ухти! Дійсно схожі і красиві! Міцного здоров'я! а характер - так тримати!“, “Як тільки побачила фото зразу подумала що Ваш тато. Дуже схожі. Вітання батькові!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые прокомментировала слухи о беременности.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivona.bigmir.net

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