Эпатажная артистка примерила леопардовый комбидресс .

Томные позы и откровенные наряды: MARUV показала яркие кадры с концерта instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская исполнительница MARUV раззадорила фанатов пикантными кадрами с недавнего концерта. В Инстаграм артистка выставила фото в откровенных сценических нарядах и не менее откровенных позах. Так, камера “словила“ MARUV в желтом леопардовом комбидрессе, необычном черном боди, а также ярко-салатовом платье, к которому артистка надела эффектные кружевные чулки и туфли на высоком каблуке.

Это были грандиозные концерты в Николаеве и Кривом Роге. Даже не знаю, как передать словами, что я хочу сказать об этих концертах 🙌Просто спасибо ❤️ - написала артистка.

Ранее мы писали, что MARUV кардинально сменила имидж.