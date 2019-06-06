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Томные позы и откровенные наряды: MARUV показала яркие кадры с концерта

Комментариев: 1
Эпатажная артистка примерила леопардовый комбидресс .

Томные позы и откровенные наряды: MARUV показала яркие кадры с концерта
Томные позы и откровенные наряды: MARUV показала яркие кадры с концерта
instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская исполнительница MARUV раззадорила фанатов пикантными кадрами с недавнего концерта. В Инстаграм артистка выставила фото в откровенных сценических нарядах и не менее откровенных позах. Так, камера “словила“ MARUV в желтом леопардовом комбидрессе, необычном черном боди, а также ярко-салатовом платье, к которому артистка надела эффектные кружевные чулки и туфли на высоком каблуке.

Это были грандиозные концерты в Николаеве и Кривом Роге. Даже не знаю, как передать словами, что я хочу сказать об этих концертах 🙌Просто спасибо ❤️ - написала артистка.

Ранее мы писали, что MARUV кардинально сменила имидж. 

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Теги: MARUV, откровение наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.06.2019, 13:10
Оценка:  0
гость
Корсуниха, ехала бы ты на кацапстан, и там развлекала местных дрочеров и генетических выблядков!
Честное слово, затрахала своим дешевым эпатажем! Гламурная ты наша
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