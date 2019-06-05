"Как сестрички": Анна Седокова показала подросшую дочь

Певица Анна Седокова показала фото со старшей дочерью Алиной.

Популярная украинская исполнительница и экс-“ВИА Гра“ Анна Седокова радует фанов не только откровенными кадрами, но еще и милыми семейными снимками.

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Так, недавно артистка опубликовала на свой странице в Instagram совместное фото со своей старшей дочерью. На снимке Анна и 14-летняя Алина позируют в одинаковых бежевых халатах. Звездная мама и ее дочь посетили вместе спа.

В подписи к новой публикации Седокова поинтересовалась у подписчиков, похожа ли Алина на нее. Звезда призналась, что ей кажется, что все ее дети похожи сами на себя.

“Сегодня с моей доченькой убежали от всех в спа. Отменили все дела и умчались на массажи. @lalina_one проспала весь массажик, а я лежала и думала, как же быстро летит время и как быстро растут дети. Мы похожи? Мне кажется, все мои дети похожи сами на себя) А вам?“

Подписчики оставили множество публикаций к свежей фотографии артистки.

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“У меня тоже все дети похожи на себя. Это и здорово! У Вас, Аня великолепные дети!! Потому что Вы-отличная мама“, “Именно Алина на вас не похожа, а вот Моника и Гектор похожи)“, “Красавица! И дочь и мама!“, “Похожи) обе красавицы)))“, “Может они похожи сами на себя, но главное, что они добрые, искренние как вы“, “Ви як сестрички“ , “И на Вас похожа и на папу, но все-таки на маму больше“, - написали фаны Седоковой.

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, почему не торопится выходить замуж.