"Гарантировала мне провал": Цибульская рассказала о случайной встрече с давней знакомой

Популярная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская часто делится с поклонниками историями со своей жизни.

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Недавно на своей странице в Instagram артистка рассказала, что случайно встретила давнюю знакомую, которая ее 10 лет назад унижала. Они увиделись в одном из модных столичных ресторанов.

Оля заявила, что эта женщина гарантировала ей полный провал в карьере. При встречи она признала свою ошибку, но в то же время сказала, что это максимум и большего артистка уже не добьется.

После встречи Цибульская отправилась в студию дублировать украинскую версию фильма “За мечтой“. Цибульская призналась, что после неприятного разговора с знакомой, ей захотелось озвучить другого персонажа. Певица убедила создателей фильма отдать ей роль продюсера, стервозной женщины, которая думает, что может влиять на чью-то мечту.

“Я зустріла людину яка мене принижувала. Через 10 років. В одному з модних столичних ресторанів за сусіднім столом жувала свій сніданок жінка, яка гарантувала мені повний провал в кар’єрі. Ми поговорили. Вона визнала свою помилку 10 річної давності і додала: “Але це твій максимум. Вище не стрибнеш. Не вистачить сил і таланту“.

Після ресторану я мала їхати на студію дублювати українську версію фільму #замрією ! Ми підписали контракт на озвучення іншої героїні, але ця зустріч зранку... Я переконала творців фільму віддати мені роль продюсерки. Грізної стервозної, сухої жінки, яка думає, що може впливати на чиюсь мрію. Хочу хоча б в кадрі взути її туфлі, і зрозуміти звідки береться чорне піднебіння.Сьогодні я героїня @rebeccahall Прем’єра 20 червня у всіх кінотеатрах України.Хочу щоб ви подивились. І моя давня знайома теж. Вона зробила мене сильнішою. А я хочу її оживити. Бо ти живий, доки ти відчуваєш. А хто тебе зробив сильнішим?“, - написала Оля Цибульская.