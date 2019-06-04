Костюм за 1000 евро и белые кеды: В чем первая леди летала в Брюссель

Елена Зеленская засветилась во время официального визита в Брюссель в необычном костюме и обуви.

Костюм за 1000 евро и белые кроссовки: В чем первая леди летала в Брюссель instagram.com/olenazelenska_official/

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Жена президента Украины Елена Зеленская, в статусе первой леди, вместе с мужем посетила Брюссель (Бельгия). Снимки из поездки Зеленская выставила в Инстаграм.

Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену Главы Миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену Посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую, - написала Елена.

Для официальных визитов первая леди выбрала довольно необычный наряд - Елена надела бежевый костюм с укороченными расклешенными брюками и удлиненным пиджаком. Образ дополнили квадратная сумка коньячного цвета и белые кроссовки.

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Журналисты издания “Страна“ выяснили стоимость наряда Елены Зеленской и получили комментарии у стилистов по поводу того, насколько удачно подобраны вещи Елены Зеленской.

Оказалось, что сумка-тоут в руках первой леди - это модель американского бренда Staud и выполнена из качественной телячьей кожи. Такую с стоит $295 (около 8 000 гривен). В Киеве бренд Staud представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.

Костюм на Зеленской произведен украинским брендом SIX., который в 2017 году основала Юлия Богдан.

Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Все ориентировочное стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех клиентов бренда, - рассказали “Стране“ в пиар-службе бренда SIX.

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Согласно прайсу на официальной странице бренда - цена на дизайнерские брюки составляет €300-500, а жакет можно купить за €450-600. Таким образом, костюм обошелся первой леди около €1000 ($1100 или 30 000 гривен).

Обувь Зеленской - кеды из телячьей кожи на резиновой подошве - изготовлены немецким брендом Jil Sander. В начале сезона они стоили $415, а сейчас, учитывая скидки, их можно заказать за $232 (6260 гривен).

Несмотря на то, что наряд Елены Зеленской выглядит несколько необычно, по мнению дизайнера Елены Тихой, он полностью соответствует трендам сезона.

На первой леди эмансипированный брючный костюм песочного цвета, который сейчас актуален. В комбинации с обувью в спортивном стиле и простой футболкой - образ смотрится достаточно неформально и расслабленно. Фигура Елены позволяет ей надевать именно такой вариант фасона, хотя плотная фактура ткани, длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт. Линия плеча жакета могла бы быть визуально шире, для достижения эффекта оверсайз (свободного кроя), на фоне которого нижняя часть силуэта смотрелась бы легче, - объясняет Тихая для “Страны“.

Стилист Макс Киреев отметил, что Елена выглядит современной первой леди и указал на детали образа, которые можно доработать.

Елена Зеленская, имея превосходные природные данные, может украсить любой наряд, какой только выберет. В этом образе она решила показать нам другую свою сторону, простую, ближе к народу, молодежи, легкую и современную. Но не обошлось без мелких ошибок. Пойдем снизу вверх по Елене. Кюлоты (широкие укороченные штаны до середины голени) хотелось бы на пару сантиметров короче, чтобы больше открыть лодыжку и зрительно “вытянуть“ рост, жакет в тему с футболкой, но мне не хватило там нежного украшения на шею. Недоработан образ. Грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда. Прическа легкая и воздушная, но есть и минус, она зрительно уменьшила голову Елены. Нужно было поиграть с укладкой, или хотя бы завести одну прядь за ушко. Пока что вижу, что Елена хочет быть современной первой леди, и это хорошо!, - подытожил Киреев.

Ранее мы писали, что на инаугурации мужа Елена Зеленская появилась в наряде от украинского дизайнера Артема Климчука.