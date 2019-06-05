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"Совсем как девчушка": Маша Ефросинина засветила идеальный пресс

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Ведущая выставила "утреннее" фото после ночных съемок .

"Совсем как девчушка": Маша Ефросинина засветила идеальный пресс
instagram.com/mashaefrosinina/

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Популярная телеведущая Маша Ефросинина покорила Сеть стройной фигурой и идеальным прессом. В Инстаграм Маша выставила фото со съемок на Киевском море. Судя по подписи, работа длилась до самого утра - и на фото Маша потягивается, демонстрируя тонкую талию и плоский животик.

Если что, рассвет в 4.45 утра на Киевском море чудесный 🌅 #shooting, - написала Ефросинина.

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Подписчики пришли в восторг от формы Маши и отметили, что в последнее время она выглядит просто сногсшибательно. 

  • Маша, Вы и есть рассвет: прекрасна, свежа и божественна.
  • Хочу так выглядеть в 40🙌
  • Шортики, совсем девчушка💥💥💥
  • Да действительно вы проделали большую роботу над собой и прекрасно выглядите
  • С каждым годом становитесь все изысканней и моложе душой))) ......на мой взгляд. Мудрее, но душа юной девчушки😍
  • Опп, Маша, вы на пути к проявлению сексуальности?😍
  • Мааашшаа! Нельзя быть на свете худой такой)) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за фото из душа.
 

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Теги: Маша Ефросинина, фигуры звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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