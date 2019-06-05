Настя Каменских нарвалась на критику из-за кадра из клипа "Константа".

"Это же интимно!": Каменских ругают в Сети за фото из душа instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая недавно стала женой продюсера и экс-коллеги по дуэту Алексея Потапенко, нарвалась на критику в Сети. Дело в том, что в Инстаграм Настя похвасталась бешеной популярностью клипа “Константа“, который снял для нее Потап. У ролика уже больше 4 млн. просмотров. В клипе Настя фигурирует в белье и даже полуобнаженная в душе. Именно такой кадр артистка выставила, чтобы проиллюстрировать публикацию.

Быть вместе в своем собственном мире ❤

4 000 000 просмотров #константа@realpotap ! Magic of love 😍 - написала Каменских.

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Подписчики Насти упрекнули ее в том, что артистка выставляет напоказ свою личную жизнь, что делает ее не такой уж и интимной.

Так будьте разом в своєму власному світі. Ми тут до чого?

Пі***ец тобі не стидно ти тільки чоловіків примануєш

“Собственный мир“ такой доступный. А раз так, то он как общественный туалет, а не райский остров в океане. Если так хочется, то в “Playboy“

Секс, секс, секс, може порно знімете і викладете? Чому б ні,що природно то не гріх, правда Настя?

Как не стыдно? Ты ж замужем! Аяяяяяяй

Такая красивая девушка,есть что показать кроме обнаженных фото,зачем на показ такие фото?!

Это же для двоих,своё интимное😌, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась подарком от Потапа.