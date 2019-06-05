Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Это же интимно!": Каменских ругают в Сети за фото из душа

Комментариев: 2
Настя Каменских нарвалась на критику из-за кадра из клипа "Константа".

"Это же интимно!": Каменских ругают в Сети за фото из душа
instagram.com/kamenskux/

Читай также: Сексапильная Даша Астафьева перевоплотилась в цирковую “мишень“

Певица Настя Каменских, которая недавно стала женой продюсера и экс-коллеги по дуэту Алексея Потапенко, нарвалась на критику в Сети. Дело в том, что в Инстаграм Настя похвасталась бешеной популярностью клипа “Константа“, который снял для нее Потап. У ролика уже больше 4 млн. просмотров. В клипе Настя фигурирует в белье и даже полуобнаженная в душе. Именно такой кадр артистка выставила, чтобы проиллюстрировать публикацию.

Быть вместе в своем собственном мире ❤ 
4 000 000 просмотров #константа@realpotap ! Magic of love 😍 - написала Каменских.

Читай также: Вот это бомба!: Каменских поделилась фото в откровенном бикини

Подписчики Насти упрекнули ее в том, что артистка выставляет напоказ свою личную жизнь, что делает ее не такой уж и интимной.

  • Так будьте разом в своєму власному світі. Ми тут до чого?
  • Пі***ец тобі не стидно ти тільки чоловіків примануєш
  • “Собственный мир“ такой доступный. А раз так, то он как общественный туалет, а не райский остров в океане. Если так хочется, то в “Playboy“
  • Секс, секс, секс, може порно знімете і викладете? Чому б ні,що природно то не гріх, правда Настя?
  • Как не стыдно? Ты ж замужем! Аяяяяяяй
  • Такая красивая девушка,есть что показать кроме обнаженных фото,зачем на показ такие фото?!
  • Это же для двоих,своё интимное😌, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась подарком от Потапа.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, обнаженные фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Настя  (аноним)  05.06.2019, 16:03
Оценка:  0
Настя
Авца, ты охудела!
Авца  (аноним)  05.06.2019, 15:45
Оценка:  +3
Авца
я вот худею..... взрослая особь, с каким-то подобием мозга даже наверное, стоит позирует с голой жопой в душе, чтобы потом запостить в инстаграме.

Ну я понимаю Топ-Модели - фотосессии это их хлеб. Красивые девушки, профессиональные съемки.... Ну тот то?
Насте не дает слава дурочки седаковой?
Stargazer    05.06.2019, 15:55
Оценка:  +1
Stargazer
Ну так а чем ещё???
Может "офигенными" текстами своих песен? Или какими-то "выдающимися" вокальными данными?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь