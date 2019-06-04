Сексапильная Даша Астафьева перевоплотилась в цирковую "мишень"
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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева перевоплотилась в сексапильную артистку цирка. В своем Инстаграм Даша выставила фото и видео с Кураж-базара, на которых позирует привязанной к цирковой мишени. На звезде - блестящее боди и туфли на высоком каблуке. Также у Даши необычная прическа - волосы уложены “мокрыми волнами“.
Обожаю @kurazhbazar Без ума от каждого, кто причастен к этой истории ❣️ #circusnightmarket @kurazhbazar Model: @da_astafieva Hair: @stacura_wrk MUA: @juliyamelnik Costumes: @patokastudio Producer: @tweeman Video: @alexeybragarnik Decor: @shozamama И самый любимый человек, который всему виной @natashawow 🥰🥰🥰
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Поклонники Даши пришли в восторг от образа и подчеркнули ее невероятную сексуальность.
- А вот клёво! Молодец, Дашуня!!!
- Мишень здорового человека! 😋
- Можно меньше секса?!🙌😂❤️ Понимаю, что нет
- Дашунь ты как всегда на высоте🔥👍
- Чудо как хороша😍😍😍 - написали в Сети.
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