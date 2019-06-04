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Сексапильная Даша Астафьева перевоплотилась в цирковую "мишень"

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Артистка позировала в сексуальном боди .

Сексапильная Даша Астафьева перевоплотилась в цирковую
Сексапильная Даша Астафьева перевоплотилась в цирковую "мишень"
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева перевоплотилась в сексапильную артистку цирка. В своем Инстаграм Даша выставила фото и видео с Кураж-базара, на которых позирует привязанной к цирковой мишени. На звезде - блестящее боди и туфли на высоком каблуке. Также у Даши необычная прическа - волосы уложены “мокрыми волнами“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#circusnightmarket ❤️ @kurazhbazar

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Поклонники Даши пришли в восторг от образа и подчеркнули ее невероятную сексуальность.

  • А вот клёво! Молодец, Дашуня!!!
  • Мишень здорового человека! 😋
  • Можно меньше секса?!🙌😂❤️ Понимаю, что нет
  • Дашунь ты как всегда на высоте🔥👍
  • Чудо как хороша😍😍😍 - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила ярким образом в мини. 

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Теги: Даша Астафьева, сексуальные наряды
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Источник: IVONA) bigmir.net

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