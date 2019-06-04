Артистка позировала в сексуальном боди .

Сексапильная Даша Астафьева перевоплотилась в цирковую "мишень" instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева перевоплотилась в сексапильную артистку цирка. В своем Инстаграм Даша выставила фото и видео с Кураж-базара, на которых позирует привязанной к цирковой мишени. На звезде - блестящее боди и туфли на высоком каблуке. Также у Даши необычная прическа - волосы уложены “мокрыми волнами“.

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Поклонники Даши пришли в восторг от образа и подчеркнули ее невероятную сексуальность.

А вот клёво! Молодец, Дашуня!!!

Мишень здорового человека! 😋

Можно меньше секса?!🙌😂❤️ Понимаю, что нет

Дашунь ты как всегда на высоте🔥👍

Чудо как хороша😍😍😍 - написали в Сети.



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