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Эмилия Кларк призналась, о чем сожалеет после завершения "Игры престолов"

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Актриса призналась, что жалеет об отсутствии сувенира со съемок .

Эмилия Кларк призналась, о чем сожалеет после завершения
Эмилия Кларк призналась, о чем сожалеет после завершения "Игры престолов"
instagram.com/emiliaclarkee

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Завершился мега-популярный сериал “Игра престолов“, однако, его звезды по прежнему находятся в центре внимания СМИ. В новом интервью для Variety Эмилия Кларк рассказала о том, как роль Дейнерис Таргариен в сериале “Игра престолов“ помогла ей выиграть в борьбе за жизнь после внутричерепной аневризмы.  Об этом пишет Телеграф, ссылаясь на Variety.

Я всегда говорю, что Дейнерис буквально спасла мне жизнь, — сказала Эмилия.

Звезда объяснила, что персонаж придал ей сил двигаться вперед и сосредоточиться на актерской игре, а не на проблемах со здоровьем. 

Я концентрировалась только на ней. Она помогла мне не думать ни о чем более страшном, чем выход на съемочную площадку, - рассказала актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Queen I choose... 🔥

Публикация от Emilia Clarke (@emiliaclarkee)

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Также актриса призналась, о чем больше всего сожалеет после финала сериала.

Финал шоу кажется чем-то нереальным, сюрреалистичным. За те 10 лет, что я играла в сериале, произошло столько всего. Мне было всего 23 года, а теперь я женщина. Мне потребовалось много времени, чтобы смириться. Где мои драконы?! О, эта знаменитая фраза. Где они, черт возьми? Меня пробило на сильные эмоции. Все были сломлены, когда шоу закончилось, - рассказала Кларк.

Также Эмилия призналась, что сожалеет о том, что ничего не “утащила“ на память со съемок “Игры престолов“.  

Я ничего не забрала и очень жалею, и очень раздражена этим. Надеюсь, шоураннеры отдадут мне драконье яйцо, — призналась Эмилия.

Ранее мы писали, что СМИ подсчитали количество убитых в “Игре престолов“.

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Теги: Эмилия Кларк, Игра престолов
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Источник: IVONA bigmir)net

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