"Жрица": Леся Никитюк очаровала Сеть ярким нарядом
Ведущая поразила ярким образом в эффектном мини.
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Популярная ведущая Леся Никитюк анонсировала новый сезон передачи "Хто зверху", а заодно и поразила Сеть ярким образом. В Инстаграм Леся выставила фото в коротком васильковом платье с золотистым орнаментом.
Це буде ще один кльовий сезон 😊 чекаєм на наш шановний шоу-бізнес..в павільйоні! Зразу кажу- дєнєг Нєт😆 @#хтозверху2019 #лесяникитюк#ЯЗверху #вінЗверху - написала ведущая.
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Подписчики Леси пришли в восторг от такого образа и даже сравнили ее с Роксоланой-Гюрем.
- Жрица! - написал модельер Жан Грицфельдт.
- Ще не бачила такої красивої сукні,дуже гарна))
- На Гюрем похожа🙈🙈🙈🙈
- Як казав Серьожка на Марічку : Богіня 😉👍
- Гордость берет за наших украинских красавиц!!!!👍🌷🌷🌷
- Очень красиво в этом платье👍
- Очень красивое платье♥️♥️♥️♥️
- Платье просто крутезное - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анну Седокову раскритиковали за откровенное платье.
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