Ведущая поразила ярким образом в эффектном мини.

"Жрица": Леся Никитюк очаровала Сеть ярким нарядом instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк анонсировала новый сезон передачи "Хто зверху", а заодно и поразила Сеть ярким образом. В Инстаграм Леся выставила фото в коротком васильковом платье с золотистым орнаментом.

Це буде ще один кльовий сезон 😊 чекаєм на наш шановний шоу-бізнес..в павільйоні! Зразу кажу- дєнєг Нєт😆 @#хтозверху2019 #лесяникитюк#ЯЗверху #вінЗверху - написала ведущая.

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Подписчики Леси пришли в восторг от такого образа и даже сравнили ее с Роксоланой-Гюрем.

Жрица! - написал модельер Жан Грицфельдт.

Ще не бачила такої красивої сукні,дуже гарна))

На Гюрем похожа🙈🙈🙈🙈

Як казав Серьожка на Марічку : Богіня 😉👍

Гордость берет за наших украинских красавиц!!!!👍🌷🌷🌷

Очень красиво в этом платье👍

Очень красивое платье♥️♥️♥️♥️

Платье просто крутезное - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анну Седокову раскритиковали за откровенное платье.