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"Жрица": Леся Никитюк очаровала Сеть ярким нарядом

Комментариев: 2
Ведущая поразила ярким образом в эффектном мини.

"Жрица": Леся Никитюк очаровала Сеть ярким нарядом
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк анонсировала новый сезон передачи "Хто зверху", а заодно и поразила Сеть ярким образом. В Инстаграм Леся выставила фото в коротком васильковом платье с золотистым орнаментом.

Це буде ще один кльовий сезон 😊 чекаєм на наш шановний шоу-бізнес..в павільйоні! Зразу кажу- дєнєг Нєт😆 @#хтозверху2019 #лесяникитюк#ЯЗверху #вінЗверху - написала ведущая.

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Подписчики Леси пришли в восторг от такого образа и даже сравнили ее с Роксоланой-Гюрем.

  • Жрица! - написал модельер Жан Грицфельдт.
  • Ще не бачила такої красивої сукні,дуже гарна))
  • На Гюрем похожа🙈🙈🙈🙈
  • Як казав Серьожка на Марічку : Богіня 😉👍
  • Гордость берет за наших украинских красавиц!!!!👍🌷🌷🌷
  • Очень красиво в этом платье👍
  • Очень красивое платье♥️♥️♥️♥️
  • Платье просто крутезное - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анну Седокову раскритиковали за откровенное платье.

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Теги: Леся Никитюк, наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Авца  (аноним)  05.06.2019, 12:32
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Хyица
гость  (аноним)  05.06.2019, 12:26
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гость
Юбка мини, а пиздень огромная!
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