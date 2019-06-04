Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Такая красота - на грязной лестнице": Седокову раскритиковали за "горячие" фото

Комментариев: 0
Анна Седокова выставила фото в платье, сидя на ступеньках.

"Такая красота - на грязной лестнице": Седокову раскритиковали за "горячие" фото
instagram.com/annasedokova

Читай также: “Какая нежная": Тина Кароль восхитила постельным снимком

Певица Анна Седокова в который раз эпатировала подписчиков и нарвалась на критику за откровенный образ. В своем Инстаграм певица выставила фото на лестнице "Дома Союзов". Артистка позирует в откровенном платье, демонстрируя стройную фигуру.

Через несколько минут мы начинаем Конкурс Красоты #МиссРусскоеРадио2019👑 И по традиции ведём его я и @olenin ❤️Через несколько минут начинаем ! Смотрите прямые эфиры на странице @russkoe_radio , в VK и Однокласнниках. И выбирайте какое фото ) 1 или 2? - написала Анна.

Читай также: "Огонь!": Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике

Подписчики Анны отметили, что фото выглядят странно из-за выбранной локации, и покритиковали звезду за откровенную позу и наряд. Однако, некоторые фолловеры похвалили снимки Анны и ее фигуру.

  • 😍😍😍😍Вау Аня ты огонь🔥
  • Такая красотка на грязной лестнице, не камильфо...
  • Думаю, что первое место в конкурсе должна занять ведущая 😍
  • Лучше второй вариант, а то на первой немного Нижнее белье видно ☺️ хотя, мож так и задумано 👀
  • Чё с ней? Была лет 7 назад, очаровашка, скромная) а это чо?
  • Боже читаешь комменты и это кошмар, и нос уродливый, и хайлайтера много, и загар чересчур, и пол грязный, и белье видно,люди вы че???? Алло!!!! Шикарная девушка в безумно стильном и красивом образе,порадуйтесь и идите дальше,зачем это все? Анна вы прекрасны 💕👍😍

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась подарком от Потапа.
 

Поделись:
Теги: Анна Седокова, наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir) net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь