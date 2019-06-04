Анна Седокова выставила фото в платье, сидя на ступеньках.

"Такая красота - на грязной лестнице": Седокову раскритиковали за "горячие" фото instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова в который раз эпатировала подписчиков и нарвалась на критику за откровенный образ. В своем Инстаграм певица выставила фото на лестнице "Дома Союзов". Артистка позирует в откровенном платье, демонстрируя стройную фигуру.

Через несколько минут мы начинаем Конкурс Красоты #МиссРусскоеРадио2019👑 И по традиции ведём его я и @olenin ❤️Через несколько минут начинаем ! Смотрите прямые эфиры на странице @russkoe_radio , в VK и Однокласнниках. И выбирайте какое фото ) 1 или 2? - написала Анна.

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Подписчики Анны отметили, что фото выглядят странно из-за выбранной локации, и покритиковали звезду за откровенную позу и наряд. Однако, некоторые фолловеры похвалили снимки Анны и ее фигуру.

😍😍😍😍Вау Аня ты огонь🔥

Такая красотка на грязной лестнице, не камильфо...

Думаю, что первое место в конкурсе должна занять ведущая 😍

Лучше второй вариант, а то на первой немного Нижнее белье видно ☺️ хотя, мож так и задумано 👀

Чё с ней? Была лет 7 назад, очаровашка, скромная) а это чо?

Боже читаешь комменты и это кошмар, и нос уродливый, и хайлайтера много, и загар чересчур, и пол грязный, и белье видно,люди вы че???? Алло!!!! Шикарная девушка в безумно стильном и красивом образе,порадуйтесь и идите дальше,зачем это все? Анна вы прекрасны 💕👍😍

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась подарком от Потапа.

